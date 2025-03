Kim Kardashian őrjöng, miután Kanye West botrányba keverte a lányukat

Kanye West szombaton az X-en posztolt egy új dalt, amelyben Kim Kardashiannel közös lányuk, a korábban már slágerlistára is került North West az épp börtönben ülő Diddy fiával, Christian Combsszal együtt énekel.

A Lonely Roads Still Go to Sunshine elején még (állítólag) maga Diddy is hallható, amint megköszöni Kanye Westnek, hogy egyedüliként támogatta a börtönben, ahová szexuális célú emberkereskedelem vádjával került – nem csoda tehát, hogy Kim Kardashian kiborult a számot hallva, nem szeretné, hogy a lánya belekeveredjen a Diddy körüli botrányba.

A Daily Mail szerint

Kim Kardashian jogi lépéséket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a dal további megjelenését,

jelenleg azon dolgozik, hogy legalább az X-ről eltűnjön.

A lap szerint Kanye West korábban több képernyőfotót is közzétett (aztán törölt) a Kim Kardashiannel való dühös üzenetváltásáról, amely főleg North mostani közreműködéséről, illetve általánosságban a neveléséről, nevének, személyének használatáról szólt.