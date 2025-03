Korda György az Origónak: Számítanak ránk és számíthatnak a jövőben is

Mindenki nagy örömére Korda György és felesége, Balázs Klári is részt vett a 2025-ös Televíziós Újságírók Díjátadó gáláján, ugyanis az énekes jelölést kapott a Csináljuk a fesztivált! zsűritagjaként. A népszerű műsorban már több éve ítészként vesz részt Korda György és Balázs Klári is, akik nagy élvezettel teszik ezt, és úgy érzik, hogy nagyon fontos küldetést teljesít be a műsor, és ezáltal ők is, hiszen értékeket közvetítenek és a fiatalabb generációval is megismertetik, megszerettetik a régi magyar slágereket.

Bár a díjat végül nem Korda György, hanem Majka kapta meg az X-faktorban nyújtott teljesítményéért, de az énekest ez egyáltalán nem szomorította el.

Én megmondom őszintén, ez már maga egy nagy kitüntetés, hogy az első háromban jelöltek. Az, hogy ki nyer, az biztos, hogy dicsőség, de ugyanolyan dicsőség, mint nekünk. Mert ez azt jelenti, hogy elismerik azt, hogy helyesen és jól zsűrizünk.

Nemcsak én, hanem Klári is. Végül is én egy énekes vagyok, egy pókerkommentátor vagyok, amiben nincs semmiféle konkurenciám. Na, most itt van” – kezdte az Origónak Korda György, aki feleségével érkezett az eseményre, ahol mindenki nagy tisztelettel és szeretettel fogadta a házaspárt.

Tortával köszöntötték a 86 éves Korda Györgyöt a Csináljuk a fesztivált! adásában

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt / MTI/Szigetváry Zsolt

Korda György azonban nemcsak a köztévén látható, hiszen több mint 20 éve közvetít pókert a Sport TV-n. Ennek kapcsán Radnai Péter, kreatív producer meg is említette beszédében, miközben átvették kollégáival a legjobb szórakoztató-ismeretterjesztő műsorért járó díjat, amit a Dr. S.O.S. - Vészhelyzet a vadonban című dokumentumsorozatért ítéltek nekik.

Radnai Péter Korda Györgyöt várta volna díjazottként, ezért humorosan azt a javaslatot tette, hogy jövőre a Tévés Újságírók alapítsák meg a legjobb pókerkommentátori díjat Korda György tiszteletére.

Természetesen az énekes vette a lapot, és jól szórakozott az ötleten.

Korda György és Balázs Klári

Fotó: Schumy Csaba dfp@dfp.hu +36309645813 / Facebook/ Korda György és Balázs Klári

Itt egy biztos dolog van, és nem azért, mert a vezérigazgató, Málnai Levente

– fordult oda Málnay B. Leventéhez, az AMC Networks televíziós társaság regionális vezérigazgatójához Korda György, majd folytatta: