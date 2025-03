Korda György a Hajós András-botrányról: Nem fontos már, hogy bocsánatot kérjen

Mint ismert, A Nagy Duett első adásában, március 16-án Hajós András egy durva beszólással illette Balázs Klárit Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciója után: "Azért azt hadd jegyezzem meg, hogy az együttlakás, ha segítene az énektudásban, akkor mostanra Klárika is tudna énekelni"– mondta akkor a műsor zsűritagja.

Hajós András durván megsértette a Korda házaspárt

Fotó: TV2

Ez Balázs Klárihoz és férjéhez, Korda Györgyhöz is eljutott, akik az eset után közleményben reagáltak Hajós mondatára: "Visszautasítunk minden sértő, a nőket, a feleségeket és személy szerint Balázs Klári énekesnőt ért vádakat, célozgatásokat és obszcén kijelentéseket, poénokat. Számunkra értelmezhetetlen és felháborító a magát zsűritagként pozicionáló számunkra ismeretlen celeb tegnap esti megnyilatkozása. Elhatárolódunk minden általa tett kijelentéstől, és hivatalosan megkérjük, hogy a jövőben kerülje az ilyen és ehhez hasonló megnyilatkozásait" – olvasható.

A pár jogi lépéseket is fontolgatott. A botrány kapcsán a TV2 is megszólalt. A csatorna kiemelte, hogy a műsor zsűritagjai a saját véleményüket fogalmazzák meg, ami kellemetlen helyzetet is eredményezhet. A történtek óta lassan két hét is eltelt, Korda György pedig ma már úgy látja, hogy el kell engednie a sérelmeket.

"Nem fontos már, hogy bocsánatot kérjen.

Természetesen, ha odajön és kezet nyújt, én is kezet nyújtok, és el van felejtve.

Az embernek túl kell ezeken lépnie. Aki engem ismer tudja, hogy nem ez a stílusom, de annyira szíven ütött a dolog, hogy egy kicsit elragadtattam magam" – jelentette ki Korda György.

Balázs Klári úgy érzi, hogy Hajós András beszólásának nem egy élő műsorban lett volna a helye. Az énekesnő egyetért a férjével és kész megbocsátani A Nagy Duett zsűritagjának. "Én annyit szeretnék hozzáfűzni, mert mégiscsak rólam van szó, hogy most nem szerepelek A Nagy Duettben, bár előtte három sikeres szériában zsűriztem.

Nem tudom, hogy jutott eszébe, hogy ő engem kritizáljon.

Lehet véleménye, miért ne lehetne? De ezt nem egy élő adásban kell így megfogalmazni. Neki az volt a dolga, hogy az ottani fellépőket zsűrizze, ami egy bizonyos fokig szakma, emellett pedig intelligencia kérdése, de nem értem, hogy jöttem én a képbe" – magyarázta a Borsnak.