A Házasság első látásra Renije: "Soha nem éreztem még csak hasonló fájdalmat sem"

Kovács Reni megosztó személyiség volt a Házasság első látásra második évadában, azonban házasságáért rengetegen izgultak, hiszen nagyon jó párosnak tűntek Wollner Péter Brumival. Később mégis úgy döntöttek, hogy elválnak, hiszen nem sikerült a műsoron kívül összeegyeztetni az életüket, amihez valószínűleg a távkapcsolatnak is köze volt.

Kovács Reni és egykori férje, Brumi a Házasság első látásra című műsorban

Fotó: TV2

Kovács Reni már a műsorban is gyakran emlegette, sőt meg is mutatta szeretett kiskutyáját, Masnit, és nagyon örült, amikor úgy látta, hogy ő is elfogadta párjaként Brumit. Most hatalmas csapás érte az egykori feleséget, ugyanis sok év után elvesztette szeretett kutyusát, nagyon nehezen tudja feldolgozni a veszteséget.

Életem legnehezebb percei ezek, a szívem szakad meg, szó szerint. Soha, de soha nem éreztem még csak hasonló fájdalmat sem. Elveszítettem azt a személyt az életemből, akivel megosztottam mindezt. Masni a legjobb barátom volt, a társam és a gyermekem. 18 éves voltam, mikor engem választott Anyukájának, most pedig nyáron már 31 éves leszek.

Végig kísérte az életem ahogy lányból nővé válok. Két hónap múlva ünnepelte volna a 13 születésnapját, de sajnos ezt már nem élhette meg. Ma reggel örök álomra szenderült, küzdöttem minden erőmmel hogy megmentsem, ahogy ő is!" – kezdte szívszorító bejegyzésében Kovács Reni, aki teljesen összetört attól, hogy nem tudta megmenteni Masnit.

A kapcsolatunk szavakkal nem leírható, aki ismer minket az pontosan tudja ezt. Erre a veszteség szó nem megfelelő, belehalok a fájdalomba!

Csak reménykedni tudok hogy a lehető legjobb gazdi és a legjobb Anyukád voltam, igyekeztem minden nap hálás lenni érted, boldoggá tenni téged és végtelenül szeretni. Rengeteget tanítottál nekem, többek között gondoskodni, és arra mi is az a felelősség. Köszönetet mondok minden egyes percért amit csak veled tölthettem" – folytatta Kovács Reni, aki a bejegyzés végén arra kérte követőit, hogy most ne keressék, és türelmet kért mindenkitől, hogy fel tudja dolgozni a történteket.