Nagy bulival ünnepelt a születésnapos Krausz Gábor és Mikes Anna

„Imádjuk megülni a szülinapokat. És akkor a legjobb, ha a család és a barátok is velünk vannak. Isten éltessen sokáig Gáborkám!" – írta legújabb posztjában Mikes Anna, amikor nagy társasággal készült Krausz Gábor születésnapja alkalmából.

A Dancing with the Stars győztes szerelmespárja a műsor óta elválaszthatatlan egymástól, az év elején már a lánykérés is megtörtént egy romantikus nyaralás során. Krausz Gábor pár napja ünnepelte születésnapját, Mikes Anna ebből az alkalomból egy igazán romantikus fotóval köszöntötte vőlegényét.

Bár Krausz Gábor boldogságát az utóbbi időben beárnyékolta vitája volt feleségével, Tóth Gabival, de úgy tűnik, igyekszik ezen túllépni.