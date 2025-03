Szerelmes fotóval köszöntötte Mikes Anna a születésnapos Krausz Gábort – kép

A jegyespár a Dancing with the Stars negyedik évadában ismerte meg egymást, és azóta is boldog párkapcsolatban élnek egymással, bár eleinte sokáig titkolták a szerelmüket. A sztárséf idén januárban tette fel a nagy kérdést párjának, aki boldogan igent mondott a lánykérésre. Bár Krausz Gábor boldogságát az utóbbi időben beárnyékolta vitája volt feleségével, Tóth Gabival, de úgy tűnik, igyekszik nem a múltjával foglalkozni.

Nemrég olyan pletykák is felröppentek, hogy az eljegyzés után jön a családalapítás, ugyanis többen azt gondolják, hogy Mikes Anna várandós, ugyanis mostanában takargatja a hasát. Annyi biztos, hogy szerelmük töretlen, most Mikes Anna egy romantikus fotóval köszöntötte Krausz Gábort a születésnapja alkalmából. A fotó valószínűleg nem most készült róluk, ezért is egyre gyanúsabb, vajon tényleg van-e takargatni valója a táncosnőnek.

Isten éltessen sokáig vőlegénykém!

– írta szerelmes fotójuk mellé Mikes Anna, mely alatt már rengetegen gratuláltak a séfnek és köszöntötték őt a születésnapján.