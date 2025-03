Kulcsár Edina hajfonodája végleg bezárt

Kulcsár Edina még évekkel ezelőtt, 2018-ban indított el hajfonó vállalkozását Braid me and more néven. Elsőként az Aréna Plázában, majd később a Victor Hugo utcában, a Boráros téren és vidéken is nyíltak üzletei, melyek kezdetben óriási sikerrel működtek.

Azonban a sok éven át tartó népszerűség csökkent, egyre kevesebb volt az érdeklődő. Kulcsár Edina ezt követően mérlegelt, majd úgy döntött, hogy bezárja a bevásárlóközpontban lévő helységet. Később a Victor Hugo utcai üzlete is csődbe ment. Kezdetben férje, G.w.M szerette volna megmenteni felesége vállalkozását, ezért egy barber shopot nyitott helyette. Ez sem húzta ki őket a bajból. A pár így havi 220 ezer forintért szerette volna bérbe adni a helyiséget, azonban a hírek szerint ez senkinek sem kell.

A Metropol azt írja, hogy a vállalkozás oldalán egyértelműen látszik, hogy a XIII. kerületi bizniszük végleg bezárt. Ennek ellenére olyan, mintha még mindig üzemelne, ugyanis nincs lehúzva a rács, a fodrász kellékek ki vannak pakolva, valamint Kulcsár Edina fotói díszítik még mindig a helyiséget.