Különleges filmnapokkal készül a Budapest Ritmo

A Ritmo Filmnapok, idén először különálló programként, a koncertek műfaji sokszínűségét és kifejezőerejét viszi át a filmvászonra. A kínálatban mali blues, japán népdalok, a bossa nova fénykora, egy dán banda macedón roadtripje, olyan zenészek, mint Carlos Santana, Fatoumata Diawara, Joan Baez és a Gogol Bordello portréi is megtalálhatóak lesznek.

Fotó: Roberto Finizio

A legfrissebb hazai klipekkel és rövidfilmekkel, illetve a műfajteremtő Ritmo filmekkel, köztük Mátyássy Áron új rendezésével együtt egy igazán különleges mozaikot alkotnak, amit a zene és a filmek szerelmesei nem hagyhatnak ki.

Az idei Ritmo filmben, a Nefelejcsben a Balázs Béla-díjas Mátyássy Áron egy mostohán kezelt, de megkerülhetetlen közös referencia-műfajt, a nótát mutatja meg új fényben, a népzene és jazz előadóként megismert Kisgyörgy Ilka ötlete nyomán. Az énekesnőt Bangó János prímás és zenekara kíséri a filmben. „Kifinomult hangszerelésükkel, lágyan hömpölygő harmóniameneteikkel, erős érzelmi telítettségükkel a nóták ma is tudnak aktuálisak lenni” – vallják a fiatal alkotók.

Fotó: Nefelejcs

A zenei filmek olyan tájakra kalauzolnak, mint a polgárháború sújtotta Mali, ahol a pályakezdő Fatoumata Diawara a nemzetközi siker küszöbén áll (Mali Blues), követhetjük a megszállott etnográfus, Alan Lomax nyomát a múlt század gyapotültetvényeire és eldugott spanyol és olasz falvakba (Lomax, the Songhunter), vagy megpróbálhatunk fényt deríteni egy fiatal zongorista rejtélyes eltűnésének okára a bossa nova bölcsőjében, a hatvanas-hetvenes évek Dél-Amerikájában (They Shot the Piano Player). Végigkövethetjük egy dán együttes edukatív roadtripjét Szkopjén át a macedón hegyekig (Efterklang: The Makedonium Band), és a japán népdalokat afrobeat és latin fúzióval újraélesztő zenekar sikereit és kihívásait (Bring Minyo Back!). Szinte átüti majd a vásznat Carlos Santana tehetsége, Joan Baez humanizmusa vagy a Gogol Bordello dühös ukrajnai démonűzése. A 2025-ös Mátyássy-etűd mellett a korábbi Ritmo filmekből is látható lesz válogatás, a Dresch Vonós Quartet, MORDÁI, Uljana Quartet és Cserepes Károly szereplésével, film és zene találkozik majd a MOME Open videoklipjei és a Friss Hús rövidfilm-válogatásában, a programot pedig beszélgetések és lemezboltok kitelepülése teszi teljessé.