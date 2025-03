Zaklatás, kettős gyilkosság és mérgező levegő: ezek a legjobb valós történeteket bemutató sorozatok

Kaitlyn Dever látható Belle Gibson szerepében. Ebben a jelenetben az utolsó interjúját idézik fel

Fotó: Netflix

Mérgező Város (Toxic Town), Netflix, 2025

Február végén került a Netflix kínálatába a megdöbbentő történet, mely Anglia egyik legnagyobb környeszetvédelmi botrányaként vonult be a történelembe. Az első rész az előzményeket meséli el, egészen 1995-ig, amikor is két édesanya egyszerre ad életet születési rendellenességgel született gyerekének, majd kiderül, hogy nincsenek egyedül, hiszen egyre több gyerekről derül ki, valamilyen fejlődési problémája van. Később kiderül, hogy a Corby városában lévő veszteséges acélgyártó üzemnek és az azt üzemeltető városi tanácsnak köze lehet az ott élő családok tragédiájához, hiszen a terület takarításakor súlyos vétségeket követtek el, amikor nem tartották be az előírásokat. A sorozat végéhez közeledve az anyák jogi csatározását mutatja be a városi tanács ellen, akik a végsőkig tagadták, hogy tudatában lettek volna a szabálytalanságoknak, végül bebizonyosodott az ellenkezője. A per úttörő volt a történelemben, hiszen az első olyan per volt a világon, melyben megállapították az összefüggést a levegőszennyezés és a születési rendellenességek között.

A világ legnagyobb környezetszennyezési botrányát mutatja be a Mérgező város, egy angliai kisvárosban élő anyák tragédiáján keresztül

Fotó: Netflix

Kamaszok (Adolesence), Netflix, 2025

Március 13-án debütált a Netflix műsorán a Kamaszok című brit sorozat, ami felülmúlta a várakozásokat, hiszen szinte azonnal a nézettségi lista élére szökött és azóta is mindenki erről a történetről beszél. Nemcsak a megrázó mondanivalója, hanem a kivitelezés miatt is, ami ritka profizmust mutat be. A Kamaszok minden tekintetben eltér a megszokottól, hiszen vágás nélkül készült el mind a négy epizód. Az ismert brit színész, Stephen Graham neve is garancia arra, hogy nem egy középszerű történet bontakozik ki a szemünk láttára, ráadásul társírója is a történetnek. Graham elmondása szerint valós eseményeken alapul a sorozat, hiszen több olyan eset is megrázta az elmúlt években, amikor fiatalok estek áldozatul ilyen borzalmas és kegyetlen gyilkosságoknak. Ezek után döntött úgy, hogy megírja a Kamaszokat, mely egy hasonló, de fiktív tragédián keresztül mutatja be egy-egy ilyen esemény legsötétebb rétegeit, ami sokszor rejtve marad a nyilvánosság előtt.