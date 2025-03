Leslie Mandoki az Origónak: Hálás vagyok a nagy magyar rockgenerációnak

Leslie Mandoki a kommunista diktatúra elől menekült el

Fotó: Mandoki Soulmates

A hetvenes években is megfigyelték a magyar rockzenészeket, ez nyílt titok volt, de Leslie nem foglalkozik már ezzel. „Nem tudtuk akkor, hogy ki a besúgó, és én máig sem akarom tudni, ki volt az. Többször felajánlották, hogy nézzem meg az aktákat. De nem akarom a fiatalkori gyönyörű emlékeimet bemocskolni” – tette hozzá.

Amikor első körben Németországban letelepedett, Münchenben óriási zenei élet volt: „Megérkeztem és zenészként belekerültem ebbe a színes körforgásba; ott volt a Rolling Stones, a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Queen, Donna Summer és még sokan mások. Németországban nem volt még egy ilyen város, ahol ekkora pezsgő rockélet lett volna, sok hatalmas, világszínvonalú stúdió üzemelt. Kimondott zenei központ volt New York, London, Los Angeles mellett, akkoriban Freddie Mercury is javarészt ott is lakott. Együtt is buliztunk, benne voltam ebben a körben.”

Bár a Dschinghis Khannal popsztárrá vált, Leslie Mandoki sosem rajongott igazán a diszkóért,

zeneileg egészen más irányba vonzotta a szíve. Ahogy az Origónak mesélte, a formáció másik magyar tagjával, Késmárky Marikával később már semmilyen kapcsolatot nem tartott. Elmondása szerint szívesen látott volna ötévente egyfajta baráti összejövetelt, ahol régi emlékeket idéznek fel, nevetnek, beszélgetnek, akár egy osztálytalálkozó hangulatában. A többiek viszont inkább egy zenei visszatérés lehetőségét kezdték emlegetni, sőt a sajtó meghívását is felvetették, Leslie viszont ettől már teljesen elhatárolódott. Sokkal inkább a dzsessz és a progresszív rock világa vonzotta.

Leslie Mandoki pályafutása során világsztárokkal dolgozott együtt,

többek között Phil Collinsszal, Lionel Richie-vel, Jennifer Rushsal, Tina Turnerrel, Nick Kershaw-val és Howard Jonesszal. „Most jöttem be a reptérről Budapestre, szólt a Retró Rádió, és úgy éreztem, szinte minden dalhoz van valami közöm” – mesélte az Origónak. Mint mondta, elsősorban zenei producerként és rendezőként működött közre a legnagyobb nevekkel, de gyakran dobolt is a produkciókban. Legnagyobb büszkesége mégis a Mandoki Soulmates, amelyben legendás zenészekkel lép fel: a formáció indulásakor 38 Grammy-díj volt a tagok neve mellett, mára pedig ez a szám tovább nőtt. „Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ilyen művészekkel állhatok egy színpadon” – tette hozzá a művész.

Pár hete a Rock & Roll Hall of Fame méltó pompával és hangos ünnepléssel tisztelgett a Mandoki Soulmates több mint 30 éves zenei pályafutása előtt,

miközben a világszerte sikeres aktuális albumát állították elismeréssel az est középpontjába: az A Memory of Our Future-t. Nemcsak a rajongók, hanem a szakma is elismeri a zenei kompozíciók és hangszerelések egyediségét, valamint a felvételek technikai tökéletességét és bravúros minőségét. Leslie Mandoki vastapsot kapott, meghajolt a rockzene szentélyének legendás termeiben is, a legendás angol és amerikai ikonok előtt, erről itt olvashat.