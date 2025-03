Liptai Claudia sírva reagált: Kizárt dolognak tartom, hogy Panka lányom és én ehhez hozzájáruljunk

Gesztesi Károly 2020-ban, váratlanul halt meg, amikor autóvezetés közben, hirtelen infarktust kapott. Bár Liptai Claudával már korábban véget ért házasságuk, de nagyon jó viszonyban maradtak, hiszen közös lányukat, Pankát szeretetben és békességben szerették volna továbbra is nevelni. Liptai Claudia pár évvel ezelőtt osztotta meg, hogy fontos levelet kapott lányuk, Gesztesi Panka, melyben édesapjáról volt szó. Gesztesi Károly nemcsak színészként, hanem szinkronszínészként is nagyon sikeres volt, egyik legemlékezetesebb munkája a Shrek, melyet el sem tudnának képzelni nélküle a rajongók, azonban a család mégsem járult hozzá ahhoz, hogy mesterséges intelligenciával másolják le az elhunyt színész hangját.

Gesztesi Károly és Liptai Claudia nagyon jó viszonyban maradtak a válásukat követően is

Fotó: Origo archívum

A döntést nemcsak Liptai és Panka, hanem Gesztesi Károly többi gyereke is elutasította, ugyanis nem szeretnék feltépni a sebeket azzal, hogy néhai édesapjuk hangján szólal meg az ikonikus zöld ogre a következő filmben. Liptai már akkor is dühös volt a felvetés miatt, ugyanis szerinte ezzel "megágyaznának az emberiség és a művészet sírjának", valamint Gesztesi enélkül is örökre Shrek marad az emberek számára. Most újra feltépték a család sebeit, hiszen nagy erőkkel készül az animációs film ötödik része, Liptait nagyon megviselte a hír, és azt is elmondta, hogy emiatt sírt utoljára pár nappal ezelőtt.

Egy színész kollégám, Kerekes József azt mondta, készül a Shrek ötödik része, amit 2026-ban fognak bemutatni. Rögtön eszembe jutott Karcsi. Te ezt a filmet el tudod képzelni Gesztesi hangja nélkül?

A volt férjem annyira eggyé vált Shrekkel, hogy fogalmam sincs, ki tudná őt helyettesíteni. Amikor tavaly szóba került, hogy Karcsi hangjához a mesterséges intelligenciát hívnák segítségül, azonnal elutasítottam. Nehogy egy gép szólaljon meg Karcsi hangszínén. Kizárt dolognak tartom, hogy Panka lányom és én ehhez hozzájáruljunk” - idézi a Blikk Liptai Claudia szavait.