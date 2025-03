Liptai Claudia üzent a beteg Sári Évinek

Veszélybe került a vasárnapi Nagy Duett szereplése Sári Évinek, aki Schmuck Andorral lépne majd a színpadra. Az énekes-színésznő a közösségi oldalán árulta el, hogy vírusos gégegyulladása van, gyakorlatilag teljesen elment a hangja. A betegsége miatt az egyik előadását is le kellett mondania, azonban nem biztos, hogy a TV2 show-jában részt tud venni.

Sári Évi és Schmuck Andor

Fotó: TV2

Az biztos, hogy Sári Évi nem tud 100 százalékosan A Nagy Duettre készülni, azonban bízik benne, hogy rendbe jön, ennek érdekében pedig mindent elkövet: pihenteti a hangszálait és vitamin injekciókat kap. Izgul és arra kérte a követőit, hogy szorítsanak érte.

Liptai Claudia, aki A Nagy Duett egyik műsorvezetője átérzi Sári Évi helyzetét, ugyanis korábban, a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjaként ő is kórházba került. A műsorvezető is drukkol azért, hogy Sári Évi vasárnap színpadra tudjon állni:

Jobbulást! Vasárnap minden szuper lesz!

– írta az énekesnő Instagram-oldalára.