L.L. Juniorral dolgozna? Itt a lehetőség

L.L. Junior már az első adásban kiesett A Nagy Duettből, a további felkészülés helyett azonban így is akad dolga, hisz a zeneipartól független vállalkozásokat is visz, például csirkés büféhálózata is van. Legutóbb fellépések szervezéséhez, előkészítéséhez keresett személyi asszisztenst a Bors szerint, most pedig PR-csapatában van szükség egy új emberre.

A rapper egy Instagram-sztoriban tette közzé a felhívást:

L.L. Junior álláshirdetése

Fotó: Instagram/L.L. Junior

TV2 székházon belüli marketingcégünkbe, marketing-projektvezető munkatársakat keresünk. Canva, PPT kezelés, prezentációk és árajánlatok készítésének tapasztalatai előny! Ha érzéked és tudásszomjad van, de tapasztalatod még nincs, megtanítunk!

– írta.