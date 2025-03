Táncosnőjével jöhetett össze L.L. Junior

L.L. Junior és Szorcsik Viki már az első adásban kiestek A Nagy Duettből, a rapper azonban vasárnap is jelen volt a stúdióban, a koncertjén is fellépő táncosnővel, Frey Tímeával bukkant fel a közönség soraiban.

L.L. Junior A Nagy Duettben

Fotó: TV2

Frey Tímea a Dancing with the Stars háttértáncosaként

Fotó: Instagram/Frey Tímea / Instagram/Frey Tímea

Már korábban, egy klipforgatás kapcsán is pletykáltak róluk, a Bors tudósítója szerint most pedig "még egy csók is elcsattant kettőjük között" – vagyis valószínűleg több van köztük, mint baráti kapcsolat. A lap a párról helyszíni fotókat is közölt, amelyeket itt nézhet meg.

