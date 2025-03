L.L. Junior megszólalt az új kapcsolatáról

A Nagy Duett tegnapi adásában a nézőtéren izgult a még versenyben lévő énekesekért L.L. Junior is, aki Szorcsik Vikivel már az első adásban kiesett. A rapper állítása szerint egy nagyobb társasággal érkezett a második adásra, hogy élőben tekintse meg a produkciókat. A jelenlévők szerint elég közel került a koncertjein is fellépő táncosnőhöz, Frey Tímeához, a Bors tudósítója szerint még csók is elcsattant közöttük.

Nem vagyunk egy pár... és bár olvastam, hogy csókot is váltottunk, szeretném látni azokat a fotókat. Ilyen ugyanis nem történt. Timi a baráti társaságom tagja, egy nagyobb csapattal mentünk megnézni a Nagy Duettet.

Ő is köztünk volt, ennyi. Egyébként pedig azért hajoltunk olyan közel egymáshoz, mert a stúdióban óriási a hangzavar, itt az ember nem tud csak úgy beszélgetni a mellette ülővel" – tisztázta a helyzetet a Bors érdeklődésére L.L. Junior, aki még azt is hozzátette, hogy most nagyon sok feladata van, ezért karrierjére koncentrál, nincs ideje az ismerkedésre.