Macaulay Culkin borzalmas dolgokat mondott az apjáról, akivel 30 éve nem beszélt

Macaulay Culkin egy podcastban arról beszélt, hogy közel 30 éve nem beszélt az apjával. „Az egyik legkorábbi emlékem róla az volt, hogy arra gondoltam, hogy amikor felnövök, nem így fogok a gyerekeimmel bánni” – mondta a színész. Culkinnak két gyereke van Brenda Songtól, a 3 éves Dakota és a 2 éves Carson. Kit Culkin amerikai színpadi színész már 80 éves, ő Macaulay Culkin, Rory Culkin és Kieran Culkin apja.

Macaulay Culkin gyerekként

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Most, hogy apa lett, néha visszaemlékszik a régi időkre. „Nem tudom elhinni, hogy ilyen volt... ott voltak ezek a kedves, tehetséges gyerekei... Ez őrület” – magyarázta. Szerinte a testvérei sem tartják a kapcsolatot a férfival. „Ő meg is érdemli. Ő egy olyan ember, akinek hét gyereke volt, és most négy unokája van. És egyikük sem akarja, hogy bármi köze legyen hozzá” - jegyezte meg.

Brenda Song és Macaulay Culkin

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

„Szívás, de ez tett azzá az emberré, aki ma vagyok. Amúgy nem ez a férfi lennék. Nem lennék az az apa, aki ma vagyok, ha nem lennének a tapasztalataim” - osztotta meg, hozzátéve, hogy még a fizikai és verbális bántalmazás pillanataiban is, amelyeket elmondása szerint elszenvedett, tudta, hogy a végén ő kerül ki győztesen. „A nap végén úgy voltam vele, hogy győzni fogok, és most itt vagyok… Igen, benne vagyok a műsorban. Szóval nyilvánvalóan én vagyok a győztes" – magyarázta.

A Reszkessetek, betörők! 1990-es bemutatása után nemigen volt nagyobb gyereksztár a világon Culkinnál, ő azonban ezt a szerepet csak ideig-óráig élvezte. Négy évvel később, a Richy Rich után már vissza is akart vonulni, főleg, hogy óriási gázsijából addig nem sokat látott, a szülei pedig a válásuk során is csak azon veszekedtek, hogy ki kezelje a fiú vagyonát – Culkin ezért beperelte őket, és sikerült is elérnie, hogy ne ők legyenek többé a törvényes gyámjai.

Minden idők egyik legsikeresebb karácsonyi filmje volt a Reszkessetek, betörők!, itt tudja megnézni, mennyit változtak a színészek az évek alatt.