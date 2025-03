Majka visszatér a TV2-re – videó

Hatalmas visszhangot váltott ki, amikor Majka úgy döntött, hogy hosszú idő után visszatér anyacsatornájához, az RTL-hez. De nem ő volt az egyetlen, hiszen az évek óta vele zsűriző, és jó barátságot ápoló Pápai Joci is vele tartott. Ezért most érdekes helyzet áll elő a TV2-n, hiszen egy korábban rögzített felvétel még csak most kerül adásba, egy évvel azt követően, hogy a páros távozott a csatornától.

Majka annak idején a Való Világban tűnt fel, majd rapperként folytatta karrierjét, hiszen a hirtelen jött népszerűséget gyorsan a maga javára fordította. Később egyre több lehetőséget kapott műsorvezetőként, így hosszú éveken át erősítette a TV2 csapatát, ahol az utóbbi években a Sztárban sztár leszek! egyik zsűritagja volt. Majka végül 16 év után, 2023 végén döntött úgy, hogy visszatér az RTL-hez, bár nem volt számára könnyű a döntés, hiszen érzelmileg nehéz volt az elválás kollégáitól de túl sok részletet sem ő, sem Pápai Joci nem osztottak meg a távozásuk okairól. Most egy érdekes helyzet állt elő, ugyanis újra a TV2 képernyőjén tűnik fel Majka, valamint Pápai Joci is, hiszen a csatorna Password – A jelszó című vetélkedőjének hétfői adásában ők is szerencsét próbálnak. A helyzet úgy állhatott elő, hogy a Lékai-Kiss Ramóna által vezetett gameshow-t sokkal korábban vették fel, mint ahogyan adásba került. A Password első részét még szilveszterkor tűzte műsorra a TV2, azonban utána sokáig, március 10-ig várni kellett a további epizódokra. Valószínűleg sokakat meglep majd Majka és Pápai visszatérése, de valójában ez nem történt meg, csak a korábbi felvétel most kerül majd adásba.

