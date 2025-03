Rettegésben élt a magyar énekesnő, az utcára sem mert kilépni

Marcellina még tavaly osztotta meg, hogy súlyos beteg, ugyanis bevéreztek a hangszálai, emiatt pedig némaságra ítélte őt az orvosa, majd rehabilitáción is részt kellett vennie.

A szaxofonos énekesnő ma már jól van, nemrég jött ki az új száma No More War címmel, ami miatt rengeteg kritika érte. Marcellina szerint az lehet a baj, hogy a dal mondanivalóját többen is félre értelmezték.

Hihetetlen gyűlöletcunamit váltott ki!

Először kikerült egy rövid részlet belőle a közösségi oldalamra, és gyanítom, sokan csak ennyit láttak: a többség pedig totálisan félreértette a mondanivalóját. Állítom, hogy a legtöbben, akik negatív kritikát írtak, arra sem vették a fáradságot, hogy legalább félig megnézzék a klipet. Én mindig is szeretetről, szerelemről, megértésről írtam dalokat, és ez most sem volt másképp. A No More War is a szeretetről szól, arról, hogy féltenénk a családtagjainkat csatába küldeni. Hihetetlen számomra, hogy vannak, akik nem értik meg ennek az üzenetét, vagy nem így gondolkoznak erről" – ecsetelte.

Az eset olyannyira megviselte, hogy sokáig rettegett, még az utcára is félt kilépni.

Olyan mennyiségben zúdult a gyűlölet rám, hogy azt sem tudtam, mitévő legyek, először az utcára sem mertem kilépni, mert féltem, hogy ott is bántanak.

Aztán aludtam rá egyet, és rájöttem, hogy ez nem rólam vagy a dalról szól. Én őszintén senkire sem haragszom, nem is vagyok megsértődve. De arra kérem, aki így viselkedik akár velem, akár mással: az ne tegye! Hiába rossz a kedve, ha ezt rajtam tölti le, nemhogy jobban érzi magát, de még rosszabb is lesz. Olyan ez, mintha valaki átkot szór: az is őrá száll vissza" – fejtette ki a Borsnak.

Leszögezte, hogy a dalnak nincs köze a politikához, ugyanakkor elítéli a háborút, az öldöklést. Jelenleg a következő szerzeményén dolgozik, ami egy szerelmi témát dolgoz fel.