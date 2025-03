Sehol nem kap munkát a Született feleségek Bree-je

Három éve már, hogy nem kapott új szerepet a Született feleségek egykori vörös dívája. Marcia Cross rajongók millióit szórakoztatta nyolc éven keresztül Bree Van de Kamp szerepében. A konzervatív mintafeleség - aki ha kellett, nem mindennapi megoldásokhoz nyúlt - szerepe világhírnevet és gazdagságot hozott a színésznőnek, azonban az utóbbi 13 évben nem alakult fényesen a karrierje.

Marcia Cross 63 évesen vár a nagy visszatérésre (Fotó: AFP / VGERALD MATZKA)

Marcia Cross, a Született feleség

A színésznő már a harmincas éveiben is igazi sztár volt, hiszen 5 éven keresztül játszott a Melrose Place című sorozatban, ahol az intrikus Kimberly szerepében szerezett rajongókat és sok utálót is. Cross karrierje ezt követően belassult, 40 éves lett és azt hitte, véget ér a sztárélet, ám akkor jött a Született feleségek és Bree. A színésznő a Jokerre plasztikázott Teri Hatcher, a börtönbotránya után újra dolgozó Felicity Huffman és a karriercsúcsokat döntögető Eva Longoria mellett lett a negyedik főszereplője a sorozatnak. Longoria kivételével azonban egyik színésznőnek se jött be a sorozat utáni élet, és akkor még nem is beszéltünk az Edie-t alakító Nicollette Sheridan-ről, aki még a többiekhez képest is jobban eltűnt.

Mindenki imádta Bree szerepében Marcia Cross-t (Fotó: Photo12 via AFP / Cinema)

Pedig Cross 50 évesen a kolléganőivel együtt a legjobban fizetett tévés színésznők voltak, részenként 400.000 dollárt, azaz mai átfolyamon 160 millió forintot kaptak. A 2012-es finálé után Marcia Cross maradt a tévénél, filmekben nem kapott szerepeket, de olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint a Különleges ügyosztály, a Quantico vagy a Te című Netflix széria. 3 éve azonban nem kapott munkát a színésznő, ami talán idén változhat, ugyanis az imdb.com szerint az Exit Right című filmje előkészületi fázisban van, amit persze le is állíthatnak. A film egy végstádiumú rákban haldokló nő történetértől szól, aki a kórház helyett a hátsó kertjében szeretné leélni utolsó napjait. Az asszonyt az Oscar-díjas Susan Sarandon, férjét William H. Macy alakítja, mellettük Monica Freeman szerepében lesz látható Cross.