Apokalipszis, dráma és Charles Manson szektájának története: ezek a legjobban várt márciusi premierek

Márciusban is érkeznek a streamingszolgáltatók számos eredeti sorozat- és filmpremierrel, és természetesen érkeznek olyan filmek is, melyek most kerülnek fel valamelyik szolgáltató kínálatába. Annyi biztos, hogy bőven akad néznivaló erre a hónapra is.

Tovább erősítik kínálatukat a streaming szolgáltatók a magyar piacon is, márciusban leginkább a filmek terén. Nemcsak saját gyártású műsorokkal készülnek, hanem olyan premierekkel, melyeket eddig tévében még nem láthatott a közönség. De számos sorozat folytatása is érkezik, így bőven lesz mit nézni márciusban is. Márciusi streamingpremierek 2025 TBA (Mussolini: Son of the Century aka M) – 1.évad (minden rész) március 3., SkyShowtime Benito Mussolini, olasz diktátor hatalomra jutását mutatja be a sorozat, mely egy életrajzi történelmi dráma, amelyet Joe Wright rendezett, Antonio Scurati 2018-as M: Az évszázad fia című regénye alapján. Celtics City – 1.évad, március 4., Max A sorozat az NBA kosárlabdaliga legsikeresebb csapatát, Boston Celtics kulturális hatását és rendkívüli történetét mutatja be. Feltárja a csapat útját, küzdelmeit, győzelmeit, valamint mély kapcsolatát Boston városával. Szeretettel: Meghan (With Love, Meghan) – 1.évad (minden rész) március 4., Netflix Meghan, Sussex hercegnéje barátokat és híres vendégeket hív meg egy gyönyörű kaliforniai birtokra, ahol személyes dolgokat, főzési, kertészkedési és vendéglátási tippeket oszt meg velük. Egyetlen pillantás (Just One Look) – 1.évad (minden rész) március 5., Netflix Újabb Harlan Coben regényadaptáció, melyben egy nő rejtélyes körülmények között eltűnt férje után kutat, és közben veszélyes titkokra bukkan. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Harlan Coben (@harlancoben) által megosztott bejegyzés A párduc (The Leopard) – 1.évad (minden rész) március 5., Netflix Az 1963-ban készült olasz film adaptációja érkezik sorozat formában, amely egy nemesi család hanyatlását mutatja be 1860 körül, Szicília történelmi változásai közepette. Az eredeti filmben Alain Delon és Terence Hill, valamint Claudia Cardinale is felbukkantak. Medusa – 1.évad (minden rész) március 5., Netflix Valaki Barbara Hidalgo vezérigazgató életére tör, de nem hagyja annyiban, keresni kezdi a tettest. Eközben saját családja is folyamatosan ármánykodik a kolumbiai üzleti birodalom irányításáért. Daredevil: Újjászületés (Daredevil: Born Again) – 1.évad 1-2.rész, Disney+ Matt Murdoch egy különleges képességekkel rendelkező, vak ügyvéd, aki az igazságért küzd. Ellenfele az egykori maffiafőnök, Wilson Fink lesz, aki időközben politizálni kezd, elkerülhetetlen lesz köztük az összetűzés.

Deli Boys – 1.évad (minden rész) március 6., Disney+ A 10 epizódból álló sorozat Raj és Mir Dar elkényeztetett pakisztáni-amerikai testvérpár mindennapjait követi nyomon, akik mindent elveszítenek, miután csemegeboltos apjuk hirtelen meghal. Deli Boys

Fotó: Elizabeth Sisson / DELI BOYS - “First Look” - (Disney/Elizabeth Sisson) SAAGAR SHAIKH, ASIF ALI/© 2024 Disney. All rights reserved. Amikor senki sem lát minket (When No One Sees Us) – 1.évad 1.rész, március 7., Max A Max első spanyol nyelvű eredeti sorozatában egy rendőrnő és egy Sevilla melletti katonai bázison tevékenykedő ügynök összefognak azért, hogy egy nyugtalanító bűncselekmény-sorozatot oldjanak meg közösen. Káosz: A Charles Manson-gyilkosságok (Chaos: The Manson Murders – 2025) március 7., Netflix A hírhedt bűnözőről készült dokumentumfilm bemutatja az 1969 augusztusában, Charles Manson parancsára elkövetett gyilkosságokat. Ő maga egyetlen gyilkosságot sem követett el, azonban valódi szektavezérként befolyásolta az embereket. A Netflix új true crime dokumentumfilmjében megismerhetjük az elmekontroll-elméletet, a CIA kísérleteit, és bemutatják az így elkövetett gyilkosságokat is. Ha az élet mandarinnal kínál… (When Life Gives You Tangerines) – 1.évad., március 7., Netflix Csedzsu szigetén egy aranyszívű lány és egy állhatatos fiú kötelékéből életre szóló mese bontakozik ki — bebizonyítva, hogy a szerelem az időn túl is életben maradhat. A cikk folytatásáért lapozzon!

