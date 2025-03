Döntött a bíróság a lopással vádolt Mariah Carey ügyében

A Mariah Carey-féle All I Want for Christmas is You a világ egyik legnépszerűbb dala, dollármilliókat termel minden év végén. 2022-ben egy Adam Stone nevű dalszerző, aki 1989-ben adott ki egy azonos című dalt, azzal vádolta Careyt, hogy kihasználta „népszerűségét és stílusát”. A Vince Vance néven fellépő szerző legalább 20 millió dollár (7,3 milliárd forint) kártérítést követelt – írta a BBC.

Mariah Carey karácsonykor vagyonokat keres

Fotó: Instagram/Mariah Carey

Mónica Ramírez Almadani bírónő most elutasította a keresetet, ítéletében szakértői véleményekre hivatkozott, amelyek szerint a két dal egyszerűen csak „karácsonyi dal kliséket” tartalmaz, amelyek több korábbi slágerben is közösek voltak. A bírónő szerint Stone és ügyvédei nem tudták bizonyítani a plágiumot, és elrendelte, hogy a felperes fizesse meg Carey jogi költségeit.

A Merry Christmas című album 1994. október 28-án jelent meg, a nagylemez végül 15 millió példányban kelt el világszerte,

nagyrészt az All I Want for Christmas is You című slágernek köszönhetően. Mostanáig több mint 16 millió példányban kelt el világszerte kislemezen. Ezzel a zenetörténet 12. legkelendőbb kislemeze, és – figyelembe véve, hogy kislemezt, single-t már nem nagyon vesznek a modernebb zenehallgatási módszerekre átszokott nemzedékek — ez jó eséllyel így is marad.

Mariah Carey az All I Want for Christmas is You című dallal minden decemberben vagyonokat keres a dallal, eddig összesen legalább 80 millió dolláros jogdíjat hozott a celebritynetworth.com szerint. Mint a dal társszerzői és társproducerei, Mariah Carey és a producer kapják a bevétel javát. Bővebben itt írtunk a népszerű karácsonyi dal történetéről.