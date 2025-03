Megjelent a Megasztár-győztes Gudics Máté első saját dala és videóklipje

Decemberben nyerte meg a TV2-re 12 év után visszatért Megasztárt Gudics Máté, az első önálló dalát extra produkcióként, sztárvendégként mutatta be A Nagy Duett című műsorban a TV2-n. A Mellékhatás szerinte olyan dal lett, ami igazán megmutatja, milyen is ő valójában.

Gudics Máté, a Megasztár győztese

Fotó: Gudics Máté/Instagram

Nagyon büszke vagyok erre a dalra, amelyet Heincz Gábor Biga barátom írt, és amelyet az első perctől a sajátomnak érzek. Baromi jó érzés volt elénekelni. A műsor óta nagyon sok jó dolog történt velem, amire nem számítottam, például nehezen hiszem el, de duettet énekeltem Rúzsa Magdival az Arénában.

Talán az egyik legkomolyabb élmény az volt, amikor Charlie felhívott és telefonon gratulált az eredményemhez.

Elmondta, hogy nagyon régen ő is énekelte Michael Boltontól a When a man loves a womant. Elég komoly dolog ha valakit a saját példaképe hív fel és gratulál neki. Most pedig kinn van végre a Mellékhatás és készülnek a következő számok, nincs megállás

– lelkesedett a Megasztár győztese.

Máté koncertnaptára is szépen telik, a tehetséges előadót rengeteg helyre hívják énekelni, ő pedig szívesen megy is. Hálás ugyanis a közönségnek, akik ide juttatták, nem teher számára, hogy sokszor megállítják az utcán.

Ez az az érzés, amivel szinte mindenki tud azonosulni, mindannyiunknak volt már olyan az életünkben, amikor le kellett zárnunk egy kapcsolatot, ami aztán előfordul, hogy újrakezdéshez vezetett. Erről a vívódásról szól ez a dal

– árulta el a Megasztár győztese, aki mindenkit arra biztat, jelentkezzen az ősszel újra startoló műsorba, amely számára élete lehetőségét hozta el. Szerinte az alázat, a szorgalom, az elhivatottság, ezek mind olyan erények, amik elengedhetetlenek ebben a versenyben. Gudics Máté az Origónak is mesélt a múltról és a terveiről, az interjút itt olvashatják.