Meghalt a Star Wars színésze

94 évesen meghalt Clive Revill, miután évekig küzdött a demenciával – tudta meg a The Hollywood Reporter. Az új-zélandi színész 200 produkcióban szerepelt 1956 és 2016 között, bár ezek egy részéhez „csak” a hangját kölcsönözte.

Ő adta a hangját A Birodalom visszavág híres hologramos jelenetében Palpatine nagyúrnak,

de például az 1986-os Transformers-filmben vagy a Batman: A rajzfilmsorozatban is lehetett hallani.

Clive Revill persze meg is jelent a vásznon vagy a képernyőn, Billy Wilder 1972-es filmjéért, az Avanti!-ért Golden Globe-díjra is jelölték. Olyan filmekben is feltűnt, mint a Sherlock Holmes magánélete, a Bunny Lake hiányzik, a Kaleidoszkóp, a Modesty Blaise vagy a Bérgyilkossági hivatal – összes munkáját itt találja összegyűjtve.

Clive Revill a Bérgyilkossági hivatalban, 1969

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Paramount Pictures - Heathfield

Színpadi színészként is aktív volt, a Broadwayn először Laurence Olivier ajánlására lépett fel. Tony-díjra kétszer jelölték az Irma, te édesért, illetve az Olivér!-ért.