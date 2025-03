Meghalt Horváth Rozi

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Horváth Rozi, a márka névadója már nincs közöttünk. Horváth Rozi szívét-lelkét beleadta az általa készített fűszerkeverékekbe és sok családi asztalt különlegessé tévő receptjeibe

– olvasható Facebook-oldalán.

Horváth Rozi Tolmácson született Drozgyik Ilona néven 1939-ben. A mindenki számára ismerősen csengő nevét később férjétől, Horváth Lajostól kapta becenévként. Eredetileg divattervező szeretett volna lenni, de rajztudását ezen a területen nem tudta kamatoztatni, mert nem indult a kiszemelt textiltervező szak a főiskolán. A kezdetekben dolgozott porcelánfestőként, műszaki rajzolóként.

Az életébe házasságkötése hozta a fordulatot, mivel férjét munkája miatt elkísérte Észak-Afrikába, Algériába. Itt ismerte meg a fűszereket és a francia nyelvet,

szívesen kísérletezett a különleges fűszerek párosításaival, és ekkor vált „igazi háziasszonnyá” egy francia szakácskönyv segítségével.

1974-ben tértek haza, 1985-ben a férje egyik barátja látogatta meg őket, amikor is a konyhában a fűszerpolc leszakadt. Az ezt követő szóváltás hozta az ötletet Ilona számára, hogy fűszerekkel foglalkozzon. Ezután nem sok idő telt el amíg a saját márkája is elindult 1993-ban. Tévéműsorok, könyvek és videokazetták követték a fűszereket, Ilona 2002-ben vonult nyugdíjba. Az ezt követő időszakot az utazásnak, kísérletezésnek, könyvírásnak szentelte. 2003-ban a Magyar hírlap által kiadott 50 legsikeresebb nő listában is helyet kapott. Az ő elhivatottsága, munkássága és embersége örökre része marad a Horváth Rozi fűszerek közösségének. Örökségét tovább visszük a fűszerek szakértelmében és szeretetében – olvasható az oldalán.