Egy híres séf kritizálta Meghan Markle új sorozatát

Meghan Markle az évek során több vállalkozásba és műsorba is belefogott. 2020 után ismét szerződött a Netflixszel, With Love, Meghan című dokumentumfilmjében Sussex hercegnéje lelkesen főz a konyhában, az alapanyagok egy részét, amit saját maga termeszt, azt pedig a kertjéből válogatja össze, miközben a híres barátaival beszélget.

A műsort rengeteg kritikát kapott, ugyanis nem elég, hogy többen is egy gyenge Martha Stewart utánzathoz hasonlították, de még csak nem is saját lakásában forgatott: egy 8 millió dolláros farmház szolgált a With Love, Meghan hátteréül, ami a Cipolla családjának a tulajdona.

Egy friss interjúban nemrég Anglia népszerű séfje, Richard Corrigan, - aki a királyi családnak is rendszeresen főzőtt - mondta el a véleményét Meghan Markle sorozatáról. Úgy véli, hogy Sussex hercegének és hercegnéjének titulusa van, azonban ezzel nem járt együtt az ízlés. Habár olyan nagy kivetnivalót nem talált Markle főzőműsorában, úgy véli, hogy igencsak magamutogató.

"Nem szeretem a tettetést.

Nagyon hollywoodi, ahol minden és mindenki egyforma.

Nagy-Britannia nem ilyen" - mondta.

A séf VIII. Edwardhoz és Wallis Simpsonhoz hasonlította a párt. A férfi a nő kedvéért lemondott a trónról csakúgy, mint Harry, és folyamatos botrányok közepete éltek.

"Szerintem senki sem szereti az olcsó tévézést.

Ha hátat akarsz fordítani a királyi életnek, akkor pihenj, szórakozz, érezd jól magad, de ne várj teherré

- idézte őt a Daily Mail.