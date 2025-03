Meghan Markle egy dologhoz ért csak: milliárdokat kaszálni

A lekvártól többet várt

Mint ismert, Sussex hercegnéje további üzleti vállalkozásba fogott: eperlekvárt árult American Riviera Orchard márkanéven. Markle ügyelt arra, hogy egyedi tervezésű legyen a termék, így minden üveget kézzel számoztak. Az eperlekvárból küldött több befolyásos influenszernek, többek között Tracy Robbins divattervezőnek és Delfina Balquier üzletasszonynak is, azonban a termék nem nem lett annyira népszerű, mint ahogyan azt Harry herceg felesége elképzelte - állítólag elsírta magát a kritikák után.

Az újabb botrány

Sussex hercegnéje nemrég átkeresztelte egyik márkáját, azonban csak később derült ki, hogy egy másik cég is ugyanolyan néven működik. Az ügy kapcsán lopással vádolták meg, majd egyezségre jutottak. Az American Riviera Orchard nevét elhagyta, helyette pedig az As Ever elnevezést adta neki, ami hatalmas botrányt okozott.

Meghan Markle

Fotó: AFP

A People interjújában Markle maga ismerte be, hogy az ügy milyen kellemetlen volt számára és hogy tanult a hibáiból. "Rengeteg kockázat van egy vállalkozásban, még a nevet is beleértve. Szerencsére időben rájöttem, hogy hibáztam. Nagyra értékelem, hogy az emberek megbocsátottak nekem és azt is, hogy hagyták, hogy hibázzak, amelyen keresztül önmagammal is elnézőbb lehettem. Ez egy óriási tanulság volt számomra” – magyarázta. Erről itt olvashat hosszabban.

Gyerekkönyvet is írt

The Bench (magyarul A Pad) néven 2021-ben jelent meg gyermekeknek szóló könyve, de ez is csúfos bukás lett. A külföldi médiumok sorra írtak arról, hogy gyakorlatilag senki sem veszi meg a könyvet. A Nielsen BookScan szerint 2024-ig összesen 8 ezer példányt adtak el belőle az Egyesült Királyságban, miközben sajtóinformációk szerint Markle 700 ezer dollárt kapott előre a megírására.

A Celebrity Net Worth szerint pár éve "csak" 5 millió dolláros vagyona lehetett a színésznőnek, aki olyan produkciókban szerepelt, mint a Briliáns elmék, a Kézikönyv egy randevúhoz, a Suits, a Castle, a Förtelmes főnökök, a Miami helyszínelők vagy a Nyomtalanul. Jelenlegi vagyonát 60 millió dollárra becsülik. Több a cikk alatt olvashat az igen vegyes megítélésű médiaszemélyiségről.