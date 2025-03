Mihalik Enikő hazaköltözne az Egyesült Államokból

Mihalik Enikő korábban arról beszélt, hogy megtalálta a helyét Amerikában, ám ez mostanra megváltozott. „Jelenleg inkább hazahúz a szívem. Nem holnapután, de talán a közeljövőben haza is költözünk. Én örülnék neki” – közölte Mihalik, aki ugyanakkor tudja, hogy kislányának a nyelvtanulás miatt hasznos, ha külföldön nő fel.

„Száz százalékig visszaugrottam a munkába. Most vagyok azon a ponton, hogy mindent visszakaptam, ami volt a gyerek előtt, beleértve a formámat is. Nem volt célkitűzés, ez természetesen alakult. Nem akartam azt a nyomást magamra helyezni, hogy a kislányom úgy nőjön föl, hogy az édesanyja folyamatosan változtatni akar önmagán. Szóval ezt teljesen elengedtem, és a biológia közbelépett. Apukám két méter magas, anyukám pedig nagyon vékony, úgyhogy jó a genetikám” – mesélte a Blikknek.

Mihalik Enikő a hazatérést fontolgatja

Fotó: Geisler-Fotopress

Most egy gála miatt látogatott haza. „Egyszer egy hónapban beesik egy-egy ilyen esemény, ilyenkor jólesik kicsit kiszakadni az anyai szerepből. Szerencsére ott vannak a nagyszülők és a dadusunk is, aki vigyáz a kislányomra... Most éppen családlátogatóban vagyunk Magyarországon, és az időpont szerencsére egybeesett a gálával.

Legutóbb majdnem egy éve voltunk itthon.

Egyébként sűrűbben szoktunk jönni, legalább kétszer egy évben, idén is tervezünk még hazalátogatni” – tette hozzá.