Terhes lehet Mikes Anna – kép

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars negyedik évadában ismerték meg egymást, azóta töretlen a szerelmük. A séf idén januárban már meg is kérte a táncosnő kezét a Maldív-szigeteken. Bár Krausz Gábor boldogságát az utóbbi időben beárnyékolta vitája volt feleségével, Tóth Gabival, de úgy tűnik, igyekszik nem a múltjával foglalkozni, főleg ha igazak a pletykák és Mikes Anna valóban várandós.

A csinos táncosnő legújabb videója keltett nagy feltűnést a hivatalos közösségi oldalán, több követője is úgy gondolja, hogy gyereket vár.

Már jól látszik a kis jövevény! Csodás vagy Anna

- írta egy kommentelő, aki szinte már biztosra véli, hogy terhes lehet a táncosnő.

Tényleg látszik a babóca! Gyönyörű vagy Anna!

- értett egyet egy másik követője, aki szintén úgy gondolja, hogy Mikes Anna bő ruhájával gömbölyödő terhes hasát takargatja a videón.

Mikes Anna egy, a napokban készült fotóján is egy hosszabb farmerkabátot viselt, ami eltakarta a hasát, így lehetséges, hogy valóban takargatni valója van, azonban még lehet nem látja elérkezettnek az időt a nagy bejelentéshez.