Fordulatot vett Miley Cyrus bírósági ügye

Mint ismert, Miley Cyrust beperelte a Tempo Music Investments, mondván az énekesnő Flowers című dala kísértetiesen hasonlít Bruno Mars When I Was Your Man című slágeréhez. A társaság állítja, nemcsak a dallamvezetésben, de a szövegben is vannak hasonlóságok.

Ezt követően Miley Cyrus ellenkeresetet nyújtott be, melyben elutasította a rágalmakat, valamint azt állította, hogy a Tempo Music Investments nem rendelkezik semmilyen jogi státusszal, melyre alapozva jogosan perelhetne.

A Variety információi szerint nemrég a bíróság elutasította Miley Cyrus kérelmét. Véleményük szerint a cég, amelynek kizárólagos joga van, nem véletlenül kérte számon az énekesnőt, ugyanis lehet alapja a rágalmaknak.

“Ügyfelünk alig várja, hogy ez az ügy érdemben megoldódjon, rendkívül bízik abban, hogy bízni fog” – nyilatkozta Alex Weingarten, a Tempo Music Investments ügyvédje.

A lap cikke szerint az énekesnő már 2018-ban is keveredett plágium-botrányba. Akkor Michael May vádolta meg azzal, hogy a We Run Things című száma azonos a sztár We Can't Stop című dalával. Az ügyből végül nem lett tárgyalás, a felek peren kívül megegyeztek.

Ön szerint hasonlít a két dal?

Itt hallgathatja meg Miley Cyrus Flowers című számát:

Itt pedig Bruno Mars When I Was Your Man című slágerét: