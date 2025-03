Milliós tartozást követel a főbérlő G.w.M anyjától

A Blikk számolt be róla, hogy Valiról egy férfi most azt állítja, hogy korábban a 9. kerületi lakását bérelte, ahonnan ez idő alatt két értékes műszaki cikk, egy mosógép és egy okostévé is eltűnt.

Türelmes voltam, de mivel sem az eltűnt berendezések nem kerültek elő, sem a tartozást nem sikerült rendezni, a kerületi rendőrkapitánysághoz fordultam az eltűnt eszközök miatt

– mondta a lapnak a főbérlő, aki hozzátette, hogy G.w.M édesanyja ezek után is vissza akarta kérni tőle a kauciót a rossz anyagi helyzetére hivatkozva.

A férfi szerint a két eszköz körülbelül 450-500 ezer forintot ér, tartozása pedig a 800 ezer forintot is eléri, így Vali milliós összeggel tartozhat egykori főbérlőjének. G.w.M édesanyja a lapnak azt mondta, az egész történet kitaláció és őt még meg sem keresték a rendőrségtől, ám ezzel szemben a lap tudomására jutott, hogy a 9. kerületi Rendőrkapitányság már dolgozik az ügyön, lopás gyanújával indult büntetőeljárás.