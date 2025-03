Miló Viki: A fiatalabb férfiak nem tudnak teljesíteni az ágyban

Miló Viki elmondása szerint 32 éves koráig nem akart elköteleződni. Első számú szerelme az ökölvívás volt, így sajnálta másra fordítani az idejét és az energiáit. Nem bírja a kötöttségeket, éppen ezért olyan férfira vágyik, aki mellett szárnyalhat, nem húzza vissza. Sok csalódás érte, a mai napig nem talált rá az igaz szerelem. Minimális elvárásai vannak a férfiak iránt, nincs ideálja, a férfi külseje csak másodlagos számára.

A sportoló többször is csalódott a férfiakban, ugyanis szerinte keveset beszélnek a szexről, a szexualitásról. "Óriási problémák vannak egy párkapcsolatban a szexualitással is. Az emberek ma nem beszélik meg, hogy ki mi, hogyan szeretne, mik az igények és ezért megy tönkre egy kapcsolat. Minden férfi arra panaszkodik, hogy milyen kevésszer csinálják, ami nekik nem elég.

Na, én, mikor sportoló voltam, akkor soha nem lehetett velem bírni.

Most is szerintem többet, mint egy átlag nő, nagyobb az igényem erre. Mikor pedig arra kerül a sor, akkor a férfiak benyomják a kéziféket. Akkor most mi van?! ” – magyarázta. Meglátása szerint rossz irányba mentek el a férfiak, nem tudnak teljesíteni.

"Óriási problémák vannak. Mindig az idősebb férfiakhoz vonzódtam, most viszont már a fiatalabbak keresnek meg.

Nem tudom, hogy azért, mert nem magabiztos férfiak vagy esetleg lent van valamilyen egészségügyi problémájuk, de nem tudnak teljesíteni az ágyban.

A vágy az megvan, viszont mikor teljesíteni kell azt mondják, hogy 'Te a Miló Viki vagy.' Ez szörnyű” – számolt be tapasztalatairól a sportoló.

A többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok világéletében magányosnak érezte magát, ez a helyzet pedig mostanra sem változott. "Ez nem a férfiak miatt van. A magány érzés az nem ettől függ. 24 órából 20-at emberek közt vagyok, sokat nevetünk.

Később beülök az autóba és olyan magány érzés fog el.

Van belül a lelkemben egy ilyen” – ecsetelte a Levente Klubja legújabb epizódjában.

Nem akar egyedül meghalni

Miló Viki bevallotta, hogy két évvel ezelőtt összeesett a lakásában, magatehetetlenül feküdt a földön. Ez ráébresztette őt arra, hogy nem akar egyedül meghalni. "Nem tudtam felkelni a földről. Egyetlen egy dolog miatt félek, hogy mikor baj van, akkor ott azért kéne egy társ. Nyilván nem csak ezért.

Félek attól, hogy egyedül halok meg, basszus!

Benne van, hogy nem lesz ot senki, nem lesz ott senki, aki fogja a kezemet” – vallotta be.