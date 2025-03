Mint a családunk: A bőrünk alá csorog és nem kímél a világvége

A katasztrófafilmek és sorozatok rendszerint a látványra építenek. Több száz milliós effektek, CGI és súlyos milliókat kereső világsztárok helyett a Mint a családunk azonban sokkal inkább azokra a vészjósló tényekre, helyzetekre helyezi a hangsúlyt, amiket közvetlen életveszély nélkül is át tudunk érezni. Ingoványos munka, kevés tartalék, tiniszerelem, iskolai kötelességek, elvált szülők, örökbefogadás és egzisztenciális válság. Számos mozgóképben láthattuk már ezeket a szituációkat, ám egy világvége-sorozatban kevésbé. Pont ezért hatásos és újszerű a Mint a családunk, ugyanis a látványos pillanatok mellett a legnagyobb félelmet és izgalmat az kelti a nézőiben, hogy ami a vásznon megtörténik, az velük is megtörténhet. Sőt, egyes klímaszakértők szerint sok millió emberrel meg is fog a nem túl távoli jövőben, ha nem lépünk közbe. A menekülés ellenére azonban továbbra is csak emberek vagyunk a mindennapi problémáinkkal – persze az is kérdés, hogy a világvége közepén sikerül-e mindenkinek annak maradnia.

Mint a családunk: ilyen lesz a világvége Dániában Fotó: ( Direct One / Canal+)

Mint a családunk: harc az életünkért a Direct One kínálatában!

Hatalmas aszteroida, tűzhányók és gyilkos gombák helyett a természet csap le a Mint a családunk című sorozatban Dániára. A globális felmelegedés és az ebből fakadó tengerszint-emelkedés itt már nem mumus, hanem tény és a mindennapok része. Egyre magasabban nyaldossa a tenger a dán partokat, a víz már egyre több szárazföldi területet önt el, a gazdaság hanyatlik. A kormánynak cselekednie kell: megindul a modern kori emberiség legnagyobb népvándorlása, Dánia egész lakosságát ki kell telepíteni. Kezdetben mindenki értetlenül szemléli az eseményeket, pláne a 16 éves főhősünk, Laura, akit nem csak tehetségében, de külsőségeiben is a fiatal Kate Winsletre vagy Saoirse Ronan-re emlékeztető Amaryllis August alakít. Itt meg is kell állnunk egy pillanatra: egy igazi szupersztár születik meg a nézők előtt hétszer ötven perc alatt. Hatalmas jövő áll előtte, Amaryllis első munkája rögtön az egyik legdrágább dán sorozat főszerepe, és jelentjük, különösen karizmatikusan játssza Laurát. Jeleneteiben uralja a vásznat és az olyan dán legendák, mint az édesapját, Jacobot alakító Nikolaj Lie Kaas, vagy az újságíró anyukáját, Fanny-t kellő érzékenységgel életre keltő Paprika Steen mellett nem halványul el az alakítása.