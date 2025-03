Egy féltékeny riválisa bezárt egy nőt a Miss World szépségversenyen

A Queens Talk második évadának első adásában Kulcsár Edina és Kárpáti Rebeka Hajas László mesterfodrászt és a 2024-es Magyarország Szépe – Miss World Hungary győztesét, Katzenbach Andreát látta vendégül.

Queens Talk

Fotó: Talk TV, Youtube

A beszélgetésben kulisszatitkok is kiderültek a versenyről, és szó esett a hamarosan Indiában megrendezésre kerülő világversenyről is. Emellett Hajas László arról is mesélt, milyen támogatást nyújt a versenyzőknek, és hogyan lehet a legjobbat kihozni egy szépségkirálynő megjelenéséből – nemcsak a színpadon, hanem a hétköznapokban is.

Kulcsár Edina 2014-ben nyerte el itthon a koronát, indult a londoni Miss World világversenyen, ahol a zsűri második helyezettnek választotta és a Miss Európa címet is elnyerte. Ezzel a helyezéssel minden idők legeredményesebb magyar szépségkirálynője lett. Kárpáti Rebeka 2013-ban nyerte el a Miss Universe Hungary címet.

Féltékeny volt, bezárta

A beszélgetés során Kulcsár Edina szóba hozta, hogy „nagyon fontos, hogy a többiekkel ki, hogyan viselkedik”, mert a szobatársak árulkodnak. „A Miss Worldön volt, hogy valaki bezárta a szobatársát a fürdőszobába, hogy elkéssen, mert ő azt érezte, hogy sokkal jobb” – emlékezett. A bezárt nő nem jelent meg időben, de ki kiderült, hogy a lakótársa miatt volt az egész. Ugyancsak előkerült egy sztori arról, hogy valamelyik lánynak eltűnt a cipője, „véletlenül” bekerült egy bőröndbe. Részletek a videón: