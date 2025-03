Jövőre lesz Molnár Gusztávék esküvője

Molnár Gusztávnak az elmúlt években meggyűlt a baja az alkohollal, ugyanis sokáig küzdött a függősége ellen. Többször is megjárta az elvonót és harcolt a démonjaival. Úgy tűnik azonban, hogy sikerült új életet kezdenie: menyasszonyával tölti a szabadidejét, valamint új munkája van, amit nagyon élvez.

A színész túl van számos csalódáson, azonban tavaly bejelentette, hogy ismét szerelmes. Párja, Dorina a nehézségek ellenére is végig támogatta őt, kitartott mellette a legnehezebb időszakban is. Molnár Gusztáv és párja kapcsolata év elején vett fordulatot, ugyanis februárban történt meg az eljegyzés.

A Drága örökösök sztárja a közösségi oldalán, egy közös fotóval köszöntötte fel menyasszonyát, aki vasárnap ünnepelte a születésnapját.

"Ma van a születésnapod. Egy évvel ezelőtt már ismertelek, amikor éppen Kassán voltam, és ezért nem tudtam veled találkozni. Telefonon hívtalak, és Dorinának szólítottalak.

Elmeséltem neked, hogy egy hét múlva bemutatóm van, de aztán nem tudom, hogy mi lesz

- kezdte.

Mennyi minden tud változni 365 röpke nap alatt.

Most már szerelmemnek hívlak. És képzeld nem csak azt tudom, hogy mi lesz egy hét múlva, hanem azt is, hogy jövőre már úgy szólítalak, hogy feleségem.

Igyekszem széppé tenni a napokat, de ebben hála is van, mert nem csak én adok neked. Te is adtál nekem. A legfontosabbat. Időt. Most már azt is tudom, hogy mit szeretnék csinálni idős koromban. Azt szeretném, hogy a születésnapjaidon mostantól minden reggel én legyek az első, aki minden jót kíván. Isten éltessen!” - olvasható a vallomás az Instagram-oldalán.