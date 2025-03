Reagált a TV2 Hajós András Nagy Duett-botrányára

A Nagy Duett első idei adása hatalmas visszhangot kapott amiatt, hogy Hajós András durván megsértette Balázs Klárit az egyik produkció értékelése közben. A műsor zsűritagja Mihályfi Lucát és Hegyes Bercit dicsérte, és valószínűleg viccnek szánta a dolgot, de óriási botrány lett belőle, mint ahogyan Szabó Zsófi durva beszólásából is, ami szintén a szerelmespár produkcióját követően hangzott el.

Nagyon cukik voltatok a szó legszebb értelmében. Azért azt hadd jegyezzem meg, hogy az együttlakás, ha segítene az énektudásban, akkor mostanra Klárika is tudna énekelni

– jegyezte meg a zsűritag, aki ott helyben feldühítette zsűritársát, Kasza Tibit is, aki rögtön Balázs Klári védelmére kelt.

A Nagy Duett zsűritagjai miatt áll a bál, Szabó Zsófi is csúnyán beszólt az első adásban

Fotó: TV2

A csípős megjegyzésre másnap Korda György is reagált, aki feleségétől értesült Hajós András jogtalan kritikájáról, a zenész nagyon felzaklatta magát az eset miatt. Majd egy sajtóközleményt is kiadott a házaspár az esetről, melyben úgy fogalmaztak, hogy fontolóra vették azt a lehetőséget is, hogy jogi útra tereljék az ügyet.

Csak azt tudom mondani, hogy egy büdös paraszt, egy bunkó, és ezzel nem a földműveseket akarom megsérteni.

Én még akkor sem sértenék meg egy ilyen hölgyet, ha borzasztóan énekelne, hát még egy ilyen énekesnőt, mint Balázs Klári. Aki a szakmában van, tudja és hallja, hogy énekel, de ő nem szakmabeli, csak egy dilettáns" - mondta dühösen Korda György Hajós Andrásról.

Bár Hajós azóta sem reagált a házaspár véleményére, azonban a TV2 megtette.

A zsűri tagjai saját véleményüket fogalmazzák meg, ami utólag okozhat akár kellemetlen helyzeteket. A humor szubjektív dolog, és lehet, valakit egy-egy megfogalmazás érzékenyebben érint.

Hajós András megjegyzésére Kasza Tibi rögtön kontrázott, két ellentétes vélemény hangzott el az adott szituációról a műsorban" - válaszolta a csatorna sajtóosztálya a 24.hu kérdéseire.