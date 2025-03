Újabb Nagy Duett-botrány: Szabó Zsófi durva megjegyzést tett az egyik párosra

Mint írtuk, hatalmas botrány keveredett Hajós András vasárnapi gúnyos megjegyzéséből, melyet Balázs Klárira tett A Nagy Duett élő adásában. Hajós Balázs Klári énektudását vonta kétségbe, de ezzel még saját zsűritársát, Kasza Tibit is magára haragította, kisebb szóváltásba is keveredtek emiatt Mihályfi Luca és párja, Hegyes Berci előadását követően.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciója után voltak igazán durva megjegyzések

Fotó: TV2 Sajtószoba

Úgy látszik a Dancing with the Stars szerelmespárjának produkciója körül bontakoznak ki a botrányok, ugyanis nemcsak Balázs Klárit sértették meg az értékelés után, hanem a fellépő párost is. Az esetről több videó is kering a közösségi oldalakon, ugyanis amikor Mihályfi Luca és Hegyes Berci távoztak a színpadról, Szabó Zsófi durván beszólt a szerelmespárnak. A helyzetet még kínosabbá teszi, hogy valószínűleg Szabó Zsófi nem tudta, hogy gondolatait mindenki hallani fogja a párosról, csak véletlenül bekapcsolva maradt a mikrofonja.

Jaj, de cukik vagytok! Nem akarom őket többet látni...

– mondta kissé gúnyolódva Szabó Zsófi, aki a kínos bakit követően már magyarázatot is adott arra, hogy miért mondta ezt Mihályfi Lucára és Hegyes Bercire.

Remélem, a nézők szerettek minket, bár láttam, hogy már fent vagyunk a Redditen, hogy kit, hogyan beszéltünk ki kamerán kívül.

A nézők teljesen félreértettek, Luca és Berci egy nagyon cuki szerelmespár, ahogy az ominózus mondat elején hallatszik is. Semmi bántó szándék nem volt bennem. De azért megnyugtathatom a nézőket, hogy belőlem mind a 10 páros teljesen őszinte, jó érzéseket váltott ki, és szívből kívántam azt, hogy mindenki úgy teljesítsen, ahogy szeretne. Bennem semmi rossz indulat nincs” – mondta a Borsnak Szabó Zsófi az incidensre reagálva.

Azt is hozzáfűzte, hogy ő egy kissé csendesebb időszakát éli mostanság, viszont a műsor hangulata kissé csipkelődős, viccelődős, ezért is érthették félre sokan a reakcióját.