Nagyon ideges Kis Grófo a 13 éves fiát ért durva támadások miatt: Áldja meg a jó Isten az irigy kutyákat!

A zenész nagyon büszke családjára, és boldogan várta legújabb dalának klippremierjét, ugyanis 13 éves fiával közösen dolgoztak a legújabb dalon. Lacika a klipben is szerepel, a büszke apuka már egy előzetest is mutatott a videóból a közösségi oldalain, ahol szinte azonnal belekötöttek a látottakba. Mivel fiáról van szó, ezért most nem tudott szó nélkül elmenni amellett, hogy milyen rosszindulatúak az emberek, így a bejegyzés alatti kommentben reagált dühösen az olyan vádakra, hogy betegesen sovány a 13 éves Lacika, és arra is, hogy milyen rosszul öltözött a videoklipben.

Aki engem bánt, azt még talán elviselem, de a családomat nem engedem, hogy bántsa senki. A fiam hála Istennek egészséges és boldog. Az, hogy soványka, az nem jelenti azt, hogy beteg!

A jó Isten mutassa meg annak, aki rosszat kíván, vagy gúnyt űz a fiamból. Egyszerűen nem értem az embereket, hogy semminek nem tudnak örülni, hogy legalább próbálom azokat az embereket is inspirálni, és példát mutatni a fiataloknak, hogy foglalkozni kell a gyerekeinkkel és támogatni őket. Nem pedig ilyen kommentekkel hátráltatni őket. Az öltözéket meg senki ne nézze meg, mert szerintem sok 13 éves tanulhat tőle minden téren.

De áldja meg a jó Isten az irigy kutyákat, mert soha nem jutnak egyről a kettőre! Elnézést az indulatosságért de ez felháborító!

– szúrta ki a Bors Kis Grófo dühös reakcióját az egyik Facebook-bejegyzése alatt.