Natalie Portman válása után ismét szerelmes

Natalie Portman 2023 nyarán, 11 év után adta be a válókeresetet. Egykori férje, a koreográfus Benjamin Millepied viszonyt folytatott egy másik nővel, ami fölött már nem tudott szemet hunyni. A párnak két gyereke született, a 13 éves Aleph és a 8 éves Amalia. A válás ellenére is arra összpontosítottak, hogy gyerekeik ne sérüljenek, és továbbra is szeretetben neveljék őket.

A színésznő egy nagyon kemény és fájdalmas éven van túl, azonban egy év után ismét rátalált a szerelem. A választottja a 44 éves francia zenei producer, Tanguy Destable. A People magazin arról számolt be, hogy nem tudni pontosan, hogy mikor kezdtek el randizni, ahogyan azt sem, hogyan ismerkedtek meg. Az viszont különös egybeesés, hogy volt férje és jelenlegi párja is francia származású.