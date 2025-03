Megnéztük a Netflix legdrágább filmjét, bárcsak ne tettük volna

Mit kapunk, ha fogjuk a Terminátor alapsztoriját, belemártjuk a Robert Rodriguez-féle Kémkölykök cukormázába, beletesszük a Stranger Things faarcú főhősnőjét, és a masszához még egy kis Han Solo-jellemvonásokkal megtoldott Űrlordot is hozzákeverünk? A válasz: a Netflix legdrágább filmjét, a 320 millió dollárnyi időpocséklást, az Elektronikus államot.

Bizonyos berkekben a Russo testvérek igazi legendának számítanak. Az, amit tettek a Marvel háza táján az tényleg kiemelkedő, hiszen hihetetlenül nagy rajongói elvárások által keltett nyomás alatt is olyan gigászi hőseposzokat (Amerika Kapitány: A tél katonája, Bosszúállók: Végjáték) tudtak elénekelni, melyek előtt az utókor még évtizedek múlva meg fogja emelni a kalapját. A képregényes kalandjuk vége óta megjelent munkáikból viszont nagyon úgy tűnik, hogy a szuperhősös mozik sikerei lehet, nem is nekik köszönhetőek. Ugyanis sem az éppen az Odüsszeiát forgató Tom Hollanddal érkező pszichodráma, a Cherry: Az elveszett ártatlanság, sem a parádés szereposztással bíró A szürke ember nem tudott átütő sikerré válni. Így talán egy kicsit szárnyaszegetten vághattak neki az évek óta dédelgetett projektjüknek, az Elektronikus államnak, mely Simon Stalenberg azonos című regényét vette alapul. A buliba a Netflix is beszállt, sőt, a streamingszolgáltató a történetének legnagyobb, egy projektre szánt összegét is belelapátolta a Russo fivérek művébe, remélve, hogy egy újabb sci-fi-klasszikust teremtenek meg. Nem így történt.

Barangoljunk el az Elektronikus államba

Azonban mielőtt alaposabban utánajárnánk, hogyan is vallott kudarcot a Netflix 320 milliós csúcstámadása, előbb az elmesélni kívánt történetet vegyük szemügyre. Az 1990-ben járunk, amikor is az évtizedek óta az embereket segítő robotok megunják, hogy kihasználják és eltapossák őket feltalálóik, és ellenük fordulnak. A háborút azonban egy forradalmi találmánynak hála az emberiség nyeri, a gépeket pedig egy kietlen helyre börtönözik be.

Woody Harrelson által megszólaltatott Mr. Mogyoró (Millie Bobby Brown mellett) hangjában talán volt némi spiritusz

Évekkel később, amikor az emberek már a technika fejlettségétől megrészegülve szívesebben élnek a maguk virtuális valóságában, megismerhetünk egy rebellis, a technológiától irtózó lányt, a Millie Bobby Brown által alakított Michelle-t. Főhősnőnk kiállhatatlan nevelőapjával, Teddel él, ugyanis családját elvesztette egy autóbalesetben. Ám egyik este meglátogatja egy aranyos kis robot, aki azt állítja magáról, hogy a halottnak hitt öccse lelke lakozik benne, a még életben levő testét pedig Michelle-nek kell kiszabadítania a világot egykor megmentő tudós “börtönéből”. Ekkor indulnak útnak a disztópikus világba, menetközben pedig összetalálkoznak egy csempésszel (Chris Pratt) és annak illegálisan tartott robotsegédjével (Anthony Mackie hangja), ám a nyomukba ered egy fejvadász, akit a virtuális világot megteremtő, és a robotokat legyőző feltaláló, azaz Stanley Tucci bérelt fel.