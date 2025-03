Netflix: 5 frissen érkezett minisorozat, ami igen hálás lesz, ha esélyt adunk neki

A legértékesebb játékosból már most berendelte a Netflix a második évadot

(Fotó: Netflix)

A párduc

Akik élnek halnak a festői Szicíliáért, a kosztümös drámákért, és a politikai téma sem riasztja el őket, azoknak találták ki A párduc című, hat részből álló műsort. A Giuseppe Tomasi di Lampedusa tollából a képernyőre adaptálódott, gyönyörű képi világgal megáldott családi drámát, szerelmet és történelmet vegyítő produkció az 1860-as évekbe kalauzol vissza minket, az egyesítés alatt álló Itáliába, ahol egy család harmóniáját az országban történő gyökeres változások zavarják meg.

A párduc készítői adtak a külsőségekre, de emellett a sztori sem másodlagos

(Fotó: Netflix)

Mérgező város

Az igaz történetek alapján készült alkotások szerelmeseinek is van egy ajánlatunk. A közép-angliai településen, Corby-ban történteket feldolgozó Mérgező város sztorija kísértetiesen hasonlít a 2019-es sikerszéria, a Csernobil, szintén valós eseményeken alapuló cselekményére. Mindkét műsor arról szól, milyen az, mikor egy adott közösségnek, az őket sújtó környezeti katasztrófa drasztikusan negatív hatásai mellett még a nép vezetőitől érkező, megannyi rossz döntéssel is meg kell birkóznia. A négy különböző idősíkon játszódó négy epizódban olyan sztárok fordulnak meg, mint a korábban a Szexoktatásban is feltűnő, most A Fehér Lótusz 3. évadában brillírozó Aimee Lou Wood, vagy a Trainspotting erőszakos pszichopatáját alakító Robert Carlyle.

A Mérgező város a kormánnyal szembeszálló anyák történetét meséli el

(Fotó: Netflix)

Kamaszok

Mit tehet egy szülő, ha tinédzser gyermekét gyilkossággal vádolja meg? Mekkora befolyással bír a gyermekek elméjére a közösségi média? Ezekhez hasonló, igen komoly kérdéseket boncolgat a Netflixen a héten debütáló, mindössze négy részből álló Kamaszok. A széria a fontos, társadalmat érintő felvetései, valamint vágás nélküli, feszült pillanatokkal telített epizódok mellett a kiváló színészi alakításai miatt is bőven megér egy próbát. A főszerepben például a Blöffből vagy a Tom Hardy-féle Venom-filmekből ismert Stephen Grahamet láthatjuk, de a mellékkarakterek is hozzáadnak az akár egy nap alatt „ledarálható” sorozat sikeréhez.