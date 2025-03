Hatalmas kis baromságok: Nicole Kidman új filmje teljesen mellőzi a logikát az Amazon Prime-on!

A munkamániának is megvannak a maga hátulütői. Nicole Kidman korunk legnagyobb és legtermékenyebb filmese, évente több filmje, sorozata jön ki. Az utóbbi években szerencsére inkább a pozitív irányba billent a mérleg súlya, ha az 57 éves ausztrál díva munkáit néztük. A Lioness kifejezetten izgalmas sorozat, A tökéletes pár a tökéletes középszer, de a szórakoztató fajtából, a Máshol szintén, míg jött a Jókislány, ami nem egy hibátlan film, de Kidman szado-mazo témát érintő lélektani drámája annyira erős, hogy sztár számtalan díjat és jelölést kapott az alakításáért. Nos, amíg Kidmant jelenleg még a világ mozijaiban fenekelik az említett filmjében, nagyban forgatja az Onlyfans-sorozatát, addig be is futott a Holland című pszichothrillere a Prime-ra. Jelentjük, sajnos Nicole a hosszú évek óta tartó sikerszériáját most megtörte; a Holland egy ritka bugyuta film.

Nicole Kidman Holland című filmje inkább kínos, mint izgalmas Fotó: Northfoto - Entertainment Pictures

Nicole Kidman nagyon mellényúlt a Hollanddal

Ha nagyon egyszerűen akarnánk megfogalmazni, akkor a színésznő fogta a Hatalmas kis hazugságokat összekeverte a 2004-es, amúgy rettenetes Stepfordi feleségekkel, hozzáadta a holland kultúra legnagyobb sablonjait és meg is kaptuk a Holland című filmet. A film legnagyobb gondja, hogy minden is akar lenni, és sok szék között a pad alá esik. Például akar beszélni egy hagyományőrző közösségről a michigani Hollandban, ahova az első telepesek érkeztek még a 17. században. Ebből persze semmi nem derül ki, csupán hogy ismernek egy holland versikét, kimondhatatlan nevű ételeket esznek és mindenki élete célja, hogy fapapucstáncot járjon a főtéren. Itt van az idilli Vandergroot-család, ahol az anya, Nancy olyan, mint egy droid, a kisfiú egyszer cuki, egyszer meg körülbelül lek*rvázza az anyját, a férj meg annyira tökéletes szemész, hogy az már émelyítő. Nancy főállású depresszió, amúgy meg háztartástant tanít a helyi suliban, aki unalmas óráiban olyan viccekkel szórakoztatja a mexikói barkácstanárt, ami a Sas-kabaréban is ciki lett volna. Na de akkor mi is lesz itt a dráma?

Hollandban egy holland család mindennapjai Fotó: Northfoto - Entertainment Pictures

Nancy-t furcsa rémálmok gyötrik, talál egy parkolócédulát az állandóan szemész-konferenciákra utazó férje zsebében, pár tekercs üres polaroid képet és egy nevet a garázsban található, Holland városát ábrázoló maketten. Ebből tejesen egyenesen következik, hogy Nancy-t megcsalja a férje, ezért a barkácstanárral - akivel meg amúgy Nancy csalja férjét - nekiindulnak kideríteni, mit is csinál Fred valójában.