Nicole Kidman pajkos filmjével hódítja meg a MAX-ot!

Ahogy korábban mi is írtuk, a Jókislányban az Oscar-díjas színésznő nagyon rossz kislány volt, mindezt mesteri módon tette egy jobbsorsra érdemes filmben. Nicole Kidman közel a hatvanhoz, testileg és lelkileg is brutálisan kivetkőzik magából a Jókislányban, amiért a Velencei Filmfesztivál legjobb színésznőjének járó díjat vihette haza. Az erotikus thrillert hamarosan a MAX kínálatában is láthatjuk.

Nicole Kidman szó szerint lemegy kutyába a Jókislányban (Fotó: AFP)

Mikor jön a MAX-ra Nicole Kidman elfenekelése?

A mindössze 20 millió dolláros költségvetésű film 63 milliót keresett világszerte, és ebben még nincsenek benne az online forgalmazás és a film egyéb bevételei. A siker mellett Kidman számos díjat kapott Romy szerepéért, aki egy ötvenes, kemény CEO, aki egy vállalat élén több ezer ember munkáját irányítja. Hozzá jelentkezik gyakornoknak a huszonéves Samuel, aki nem csak törtető, de igazi rosszfiú, aki kihozza a tisztes feleség és anya sötét oldalát. A nő egyre merészebb játékokban vesz részt, ezzel pedig nem csak a karrierjét, de az egész életét vesztheti el. Kidman partnerei ebben a filmben az ügyeletes szépfiú, a Blitzben is látható Harris Dickinson és a spanyol szupersztár, Antonio Banderas.

Nicole Kidman elcsábul a fiatal fiúnak (Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Man Up Film/A24)

A mozik után a pajkos film a MAX-ra is hamarosan befut, ami duplapremierrel indítja útjának a drámát. A MAX-on április 25-én debütál, az HBO-n pedig egy nappal később, április 26-án.

A Jókislány még megtekinthető a magyar mozikban.