Nicole Kidman OnlyFans-sorozatához újabb Oscar-díjas sztár csatlakozott

Újabb sztárok csatlakoztak az év egyik legjobban várt sorozatához. A Nicole Kidman nevével fémjelzett Onlyfans-széria, a Margo's Got Money Troubles eddig bejelentett stábjához a Pollock című filmért Oscar-díjjal jutalmazott Marcia Gay Harden is csatlakozott, akit a magyar közönség A szürke ötven árnyalata című alkotásból ismerhet, mint Christian Grey-nek az édesanyja, Grace. A sorozat forgatása már javában zajlik, aminek Kidman az egyik producere is.

Nicole Kidman OnlyFans-sorozata nagyon kapós, fél Hollywood szerepel benne

Fotó: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/Xavier Collin

Nicole Kidman az OnlyFans világában

A történet szerint a fiatal anya azon kapja magát, hogy a megélhetésért küzd. Amikor elhidegült apja segítséget ajánl fel, OnlyFans-fiókot nyit, ahol a profi birkózó tanácsait használja fel és értékesíti. Noha sikeres, azon töpreng, hogy vajon az internetes hírnévért mekkora árat kell fizetnie. A főszerepet a legutóbb Timothée Chalamet mellett hatalmasat alakító Elle Fanning játssza, az ő kis proli, volt Hooters-lány édesanyját a kortalan Michelle Pfeiffer, míg a hírek szerint az apját, Greg Kinnear játssza. A magyar mozikban nemrégiben nagyon rosszkislányt alakító Kidman szerepe egyelőre nem tisztázott, de a könyv rajongói úgy vélik, a díva a főhős pszichológusát alakíthatja a szériában.

Marcia Gay Harden is csatlakozott a Margo's Got Money Troubles stábjához

Fotó: AFP/Unique Nicole

Nicole Kidman nem csak az egyik főszerepben, hanem producerként is egyengeti a projektet, ami egyben az első munkája az Apple TV+ - al, miután már többször dolgozott együtt a HULU, a MAX és a Prime vezetőivel is. A széria másik producere, David E. Kelly, akinek civilben Michelle Pfeiffer a felesége, aki közben egy másik sikergyanús szérián, a Yellowstone-univerzumhoz tartozó, The Madison című filmen is dolgozik.

A forgatás még javában tart, a Margo's Got Money Troubles legkorábban 2026-ban kerülhet a közönség elé az Apple Tv+ kínálatában.