Noszály Sándor állapotát elemezte egy pszichológus

Noszály Sándor még tavaly osztott meg furcsa, szokatlan videókat a közösségi oldalán, ahol össze-vissza beszélt, alig lehetett érteni, amit mond. Többen is aggódni kezdtek érte, majd a testvére elmondta, hogy bipoláris zavarral küzd, ezért a pszichiátrián kezelték.

Noszály Sándor ma már jól van, csatlakozott a Budapesti Tenisz Centrum (BTC) csapatához és egy teljesen új életet kezdett.

„Egyfajta munkaterápiának tekinthető ez, hisz nagyon szeretek versenyzőket edzeni. Sokat dolgoztam magamon is, amiben a család és a barátok is nagy segítségemre voltak. Sokan küzdenek a környezetemben is hasonló vagy egyéb lelki problémákkal, amelyek szakértő segítségét igénylik. Én magam is jártam kineziológushoz, pszichológushoz is, és szeretném továbbra is jól csinálni”– mesélte korábban.

Kiemelte, hogy továbbra is a gyógyulására szeretne koncentrálni, szerinte pedig nagyon jó úton halad efelé.

A teniszező állapotáról Drelyó Ágnes pszichológus is megszólalt, aki elmondta, hogy a közösségnek fontos, ugyanakkor felelős szerepe van egy mentális beteg felépülésében.

„Egy fontos dologgal kezdeném: Arisztotelész óta tudjuk, hogy az ember egy társas lény, ha valaki nem igényli azt, hogy egy közösséghez tartozzunk, ott már felmerülhet valamilyen pszichés zavar gyanúja.

Az, hogy ő intenzíven szeretne tagja lenni egy közösségnek, mindenképpen jó és biztató jel.

Természetes, hogy visszavágyik emberek közé, azok után, amin keresztülment. Ilyen esetben természetesen az átlagosnál nagyobb a közösség felelőssége: érzékenyebb figyelemre van szükség, lehet, hogy a közösségnek lejjebb kell adnia az elvárásokból, a tagoknak figyelembe kell venniük, hogy a mentális beteg illető esetleg nem tudja még hozni azt a szintet, amit korábban elvártak tőle, és amit ő elvárt saját magától. Ebből a szempontból mindegy is, hogy fizikai vagy mentális betegségről beszélünk”– magyarázta.

A közösség az, ami pozitív megerősítést tud adni neki, hiszen ilyen élethelyzetben rendkívül fontos, hogy az illető hasznosnak érezze magát.

Ne koloncként, teherként tekintsen magára. A pozitív visszajelzések mind az összetartozás érzését erősítik, ami kulcsfontosságú egy gyógyulási folyamatban”–jegyezte meg a Bors kérésére.