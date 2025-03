Korábbi sztrókja miatt hagyta ki a nagykoncertet a NOX alapító tagja

Az újra összeállt NOX az MVM Dome-ban tartott nagykoncertet március 22-én, az együttes régi tagja, Nagy Tamás azonban csak rövid időre bukkant fel egy botra támaszkodva. Mint kiderült,

nemrég sztrókot kapott, ezért nem tudta vállalni a fellépést.

„Szeretnénk megelőzni a találgatásokat, így őszintén elmondom, hogy Tominak nemrég volt egy kisebb stroke-ja, amiből szépen gyógyul. Sajnos nem tudott úgy felépülni fizikálisan, hogy vállalni tudja ezt a fellépést. Ahogy a közönség is láthatta a színpadon, még szüksége van a botra, hogy stabil legyen. Bízunk a mielőbbi teljes gyógyulásban, és addig is odafigyelünk rá, és segítjük” – nyilatkozta a NOX énekesnője, Péter Szabó Szilvia a Blikknek.

Nagy Tamás közben az Instagramon tett közzé egy megható bejegyzést:

„Az élet nagy forgatókönyvíró… Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy ott lehessek ezen a különleges estén az MVM Dome-ban, de most az élet máshogy írta a történetet. Bár nem léphettem színpadra, mégis ott voltam – lélekben, szívvel, és végül pár pillanatra a reflektorfényben is. Hatalmas megtiszteltetés volt megélni azt a szeretetet és elfogadást, amit a közönségtől kaptam” – írta, majd gratulált a fellépő csapatnak, illetve az ő támogatásukat is megköszönte.