Összejöttek a műsor után a Farm VIP játékosai

Bár Blága Tünde elsőként hagyta el a farmot, mégis visszatérhetett a játékba. A 28 éves lány úgy érezte, hogy egy újabb lehetőséget kapott, amit nem akart elrontani, végül másodszor is kiesett a játékból.

"Amikor megtudtam, hogy visszamehetek, hatalmas öröm lett úrrá rajtam, hiszen nem éreztem azt, hogy a játék véget ért volna számomra. Kétféle érzés volt bennem. izgultam, hogyan fognak majd a sárgák fogadni, hiszen ismernek, de egy új játékos vagyok számukra. Volt bennem egy nagyon nagy megfelelési kényszer irányukba, emiatt pedig nagyon stresszes voltam. A másik fontos dolog pedig az volt, hogy mit fognak majd szólni a pirosak, hiszen nem jó szájízzel távoztam tőlük.

Féltem, hogy újra lesznek támadások, erre pedig nem voltam felkészülve

– fejtette ki a lapunknak.

Blága Tünde pirosként kezdte a játékot, pár napig pedig a sárga csapatot erősíthette. "Jó érzés volt, hogy egy olyan csapatba tudtam kerülni, ahol sokkal inkább működött a szeretet, az elfogadás, az alapvető emberi értékek. Irigykedtem is, mikor a piros csapatban voltam, hogy a sárgáknál nagyobb a csapatszellem, az összetartás, a jókedv pedig sokkal jobban jelen volt" – magyarázta.

Volt csapattársai, Kiara Lord és Dávid Petra nem nézték jó szemmel, hogy visszatért, aminek hangot is adtak. Előbbi igazságtalannak érezte a történteket, utóbbi viszont önelégültnek nevezte a szépségkirálynőt, aki irritálja őt. "Nem is vártam más fogadtatást Petrától és Kiarától. Magabiztos voltam, hogy a sárga csapatba kerültem, hiszen a többek nagyon jól fogadtak. Ez jól esett és valószínű, hogy Petra ezt láthatta az arcomon.

Mi teljesen más értékrenddel rendelkező emberek vagyunk. Nem gondolom azt, hogy nekünk a való életbe lenne egymással dolgunk.

Nem kell velük jóba lennem" - részletezte.

Pumped Gabo már a reality kezdetén sem titkolta, hogy mennyire tetszik neki Blága Tünde, csapattársként pedig ez az érzés egyre jobban fokozódott.

"Jó érzés volt, hogy van a sárgák közül valaki, aki nagyon örül a visszatérésemnek, illetve egy védőbástya is mögöttem.

Tudtam, hogy van valaki, akire számíthatok.

Mivel a többiekkel már kialakult egy kapcsolata, tudta befolyásolni őket, hogy fogadjanak el engem. Jól esett, hogy Gabi kiállt mellettem.

Apukámra emlékeztet, hiszen ő volt az, aki mindig ilyen szépen beszélt velem.

Általában az ember jól fogadja a pozitív közeledéseket. Főleg akkor, ha szingli is. Akkor nekem nem volt kapcsolatom, most pedig már van"– zárta a beszélgetést. Pumped Gabo és Blága Tünde vonzalma a műsor után is kitartott, sokáig randizgattak, azonban egy idő után belátták, hogy nem egymást keresik. Ma már jó barátként tekintenek egymásra.