Erre készült David Hasselhoff volt felesége a halála előtt

David Hasselhoff egykori felesége, Pamela Bach-Hasselhoff március 5-én lett öngyilkos a saját otthonában, fejbe lőtte magát. A hatóságok nem találtak sem búcsúlevelet, sem arra utaló, korábbi jeleket, hogy a nő el akarja dobni magától az életét.

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy súlyos anyagi gondokkal küzdött a színésznő, ennek ellenére hatalmas tervei voltak a jövőjét illetően. Egy valóságshow-n dolgozott, melynek célja az volt, hogy bemutassa az idősebb sztárok hétköznapi életét, ahogyan azt még senki sem látta. A műsor az Over the Hills címet viselte volna, azonban a megvalósításig már nem jutott el Pamela Bach-Hasselhoff ötlete.

A TMZ azt írja, hogy a színésznő annyira lelkes volt, hogy még Európába is elutazott azért, hogy további, érdekes szereplőket találjon a készülő realityhez. A lap tudomása szerint Gary Busey színészt is felkérte a projektre, azonban a forgatás meghiúsult a sztár halála miatt.

