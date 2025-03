Kiderült, miért hagyta ott a táncegyüttesét Tóth Gabi párja

Mint ismert, Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence tavaly szakított a Fricska táncegyüttessel, amellyel pedig nemzetközi sikereket is elért. „Az öcsémmel, Mátéval úgy döntöttünk, hogy mást szeretnénk csinálni, ezért külön utakon folytatjuk a jövőben. Szerintem neki is jobb lesz így, és nekem is! Máté egy nagyon tehetséges táncos, és kívánok neki sok sikert a továbbiakban” – jelentette be tavaly decemberben a Fricskát vezető Papp Gergely Bálint, az öccse azonban eddig nem beszélt a különválásról.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Fotó: TV2

„Nekem is voltak olyan részletek, amik meglepetést okoztak, de összességében annyit elmondanék, hogy

az én kedves édestestvéremmel voltak szakmai és emberi nézeteltéréseink az évek alatt…

A Fricska volt az, amely egy olyan közös cél volt, ami a szellemünket összekötötte. Viszont most már tényleg ott tartunk, hogy nagyon hálás vagyok Gergőnek, amiért rákényszerülök arra, hogy egyedül építsem fel a saját karrieremet” – nyilatkozta most Papp Máté Bence a Blikknek.

„Hát, ha az elmúlt tizenöt évet nézem, akkor nem…” – válaszolta még arra a kérdésre, hogy a bátyjával való kapcsolatára negatív hatással volt-e a szakítás, de egyébként inkább a Tóth Gabival való közös terveikről, illetve új tánccsapatáról beszélt.