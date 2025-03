Pásztor Anna az Origónak: Ez egy terápiás album, más a hangzás is

A zenekar a 9. stúdióalbumon dolgozik, gyakorlatilag beköltöztek a stúdióba, ott vannak napi 12-16 órát is – mondta Pásztor Anna az Origónak. „A lemezírás egy véget nem érő folyamat. Nagyjából kétévente jelenik meg új albumunk, utána fél évig csend van, majd amikor rápihenünk, akkor szállingóznak az új szövegek, dallamok, ilyenkor a testvéremmel leülünk feldolgozni ezeket. Amikor elkezdjük, akkor már hiányzik az alkotás. Ez egy rekreációs folyamat, a pszichénk egyben maradását is segíti, leírjuk, ami bennünk történik. Ez is egyfajta terápiás album lesz” – mesélte.

Pásztor Anna szereti az extrém megjelenést

Fotó: Erdős Viktória

„Sokféleképpen születnek a dalaink, van, hogy szövegre írunk zenét, máskor előbb a dallam van meg, sok alkotási folyamat létezik. Volt, hogy gitárriff adta az alapot, arra született egy dalunk, vagy tesóm már egy szinte teljes dallal jött. Ha nekem jön egy dallam és szöveg, akkor otthon gitáron esetleg zongorán lejátszom. Ez egy 20 éves alkotási folyamat nálunk.”

Megújulási fázisban vannak, új menedzserrel dolgoznak, más a lemezkiadójuk, új a próbaterem: „A Gold Recordsnál hazataláltunk, itt van az Ivan & The Parazol, a Margaret Island. Most 20 év után után lesznek rendes merch termékeink, és úgy látom, hogy

egy sodródó pop-rock-punk zenekarból egy strukturáltabb banda lettünk.

A hangzás kicsit elektronikusabb, finomabb, az énekem is puhább és érzékibb. A hangszeres tudás az Anna and the Barbies tagjainál egészen kiváló, a lemezkészítés pedig még közelebb hoz minket egymáshoz, együtt főzünk, eszünk, zenélünk, beszélgetünk.”

Az Anna and the Barbies új lemezzel jön hamarosan

Fotó: Erdős Viktória

Március 29-én Budapesten, az A38 Hajón lépnek fel, a most induló turné neve „Hadd lássam a kezeket.” Pásztor Anna szerint nincsenek jó állapotban a hazai klubok és fesztiválok, sok zár be, de ők szeretik a kisebb klubkoncerteket is. „Ha zéróra kijövünk, akkor ügyesek vagyunk, de imádjuk ezeket. Mi most épp menedzsment-váltásban vagyunk, több dátumunk van már erre az évre. A Művészetek Völgyében a nyitónapon leszünk, amúgy minden évben ott vagyunk. Erdélyi koncertek is lesznek” – újságolta. A fesztiválokra szívesen mennek, tavaly is felléptek a Szigeten.