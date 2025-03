Pásztor Anna: Gyönyörű volt számomra a két világ találkozása

A szokásostól eltérő, tabukat döntő formában indított tehetségkutatót a Civil út Alapítvány, melynek fogyatékossággal élő mentoráltjai a zenei élmény mellett valódi értékekkel és új látásmóddal ajándékozta meg közönségét. A program célja, hogy egyenlő esélyt teremtsen a tehetség számára a kultúrában. A zenében nincs fogyatékosság, csak zenész, közönség és közös élmény.

Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekes-dalszerzője második éve segíti az alapítvány ügyét, miközben ő maga is új impulzusokat nyer. „Megláttam a stúdióban ezeket a fiatalokat, és a lelkemben éreztem, hogy működik a zenei integráció. Gyönyörű volt számomra a két világ találkozása, amiről csak hittük, hogy távol vannak egymástól. Lehet, hogy speciális vagy picit több odafigyelést igényelnek ők, de amikor a tehetséget osztották, nem a sor végére kerültek. Büszke vagyok ezekre a bátor és igazi, érintetlen kincseket rejtő emberekre, hogy mertek nyomot hagyni a világban” – mondta az énekesnő a program sajtótájékoztatóján.

A Varázsceruza – Hagyj nyomot a világban Pásztor Annával a második évadhoz érve hatalmas fejlődésen ment keresztül. Pásztor Anna mentorként, Szebényi Dániel a program zenei vezetőjeként az első pillanatól része a tehetséggondozónak, akik mellett újabb zenei kiválóság, Farkas Roland Wolfie, a Punnany Massif alapítója is csatlakozott a programhoz. „Bevallom, az első alaklom furcsa volt, megijedtem, és időbe telt, mire bennem is a helyére kerültek a dolgok. Mindegyik előadónak megvan a saját élettörténete, ezért először inkább pszichológia óra volt, és miután egy húron pendültünk, a közös alkotás is elindult. A szövegírásban igyekeztem segíteni a mentoráltakat, és úgy érzem, hogy jó dolgok születtek” – mondta el Wolfie.

A program októberi válogatója után Budai Emil, Szalai Balázs és a Hangadók zenekar nyertek felvételt a három hónapos tanfolyamra. Az újak mellett az első évad résztvevői közül Kovács Cintia, Kovács Dzsenifer és Pintér Norbert is lehetőséget kaptak a továbbtanulásra. Az online és offline képzéseken a mentorok mellett Palya Bea és Agárdi Szilvi is tartottak órát. A tanfolyam után a mentoráltak stúdióba vonultak, ahol az ének- és szövegíró órák után körvonalazódni kezdtek a kész dalok. A tökéletes hangzást segítette a producer testvérpár, Usztics Dániel és Usztics Pepe, valamint Lugosi Dániel. Újabb mérföldkő a program életében, hogy a Varázsceruza albumot a Gold Record adja ki.